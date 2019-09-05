Angelababy破天荒「狗啃瀏海」登封！眼神超渙散　網：認不出

▲Angelababy登上Madame Figaro封面打破公主形象，引來網友熱議。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）氣質美麗的公主樣貌深植人心，印象中鮮少以短髮造型露面，近日登上大陸Madame Figaro九月封面，破天荒以一頭帥氣冷豔髮型亮相，幾近平頭的瀏海可以說是史上最大突破，卻引起網友驚呼，「認不出。」

Angelababy一直以來都用浪漫長捲髮和大家見面，公主形象因此難以打破。工作滿檔的她，近日登上Madame Figaro九月封面，穿上DIOR全黑平口洋裝，露出纖細迷人的肩頸線條，一舉一動都令人著迷。

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▲Angelababy嘗試短髮造型，眼神卻略顯空洞。（圖／翻攝自微博）

然而此次的髮型才是最大突破，換上了幾近平頭的短髮，前方的瀏海還長短不一，神似奧黛麗赫本。不過Angelababy這回收起甜美笑容，妝容清淡卻特地畫上了勾人眼線，用冰冷的眼神望向鏡頭，頗有冷豔美女風範。

▲Angelababy露出蠍子辮演繹酷帥風格。（圖／翻攝自微博）

換個角度，Angelababy露出綁在後方的蠍子辮，嘗試以往從未社略過的風格，時而望向鏡頭，時而回眸放電。不過幾乎每一張都是瞪大了眼睛，難免令人覺得無神。也引起網友回應，「認不出」、「臉是美的但是造型不適合」、「很像狗啃瀏海。」

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