美歐衛星險發生「太空車禍」　「風神」3次點火變軌避讓

歐洲太空總署(European Space Agency,ESA)日前主動更改「風神」(Aeolus)衛星的飛行路徑,避免和美國太空探索技術公司(SpaceX) 的「星鏈44」(Starlink AV)衛星相撞。歐洲太空總署表示,相撞的可能性如果達萬分之一時,便是採取行動的臨界值,當時觀測到兩顆衛星碰撞的可能性達千分之一,和太空探索技術公司的聯絡後判斷「星鏈44」不會變軌,因此發指令讓「風神」3次點火變軌,避免相撞。

歐洲太空總署在去年8月發射地球觀測衛星「風神」,重約1300公斤,是“Living Planet Programme”任務的第5個探測計畫。「風神」衛星的科學目標是測繪全球風剖線(wind profile),是全球首顆能追蹤地表到平流層氣流風向的衛星,用來提升天氣與氣候預報的準確性。

太空探索技術公司除了開發火箭,也發射低軌道人造衛星「衛星星系」(satellite constellation),今年5月發射60顆「星鏈」衛星,大多分布在440到550公里高的軌道。歐洲太空總署為了讓「星鏈44」練習脫軌技術,將它下降到 320 公里高度,造成和「風神」的軌道產生交會點。

▲「風神」是全球首顆能追蹤地表到平流層氣流風向的衛星。(圖/翻攝自歐洲太空總署官網)

在太空中沒有交通法規,更沒有規定當有衛星發生碰撞風險時,哪一方要主動避開衛星。太空探索技術公司表示,「星鏈44」備有自動防撞系統,因此不主動更改衛星的飛行軌道。

太空探索技術公司表示,之前和歐洲太空總署聯絡時,兩顆衛星碰撞的風險還只有5萬分之1,所以沒必要採取行動,後來公司的通信系統出現故障,導致技術人員沒有看到後續的郵件,如果當時有及時看到相關通訊內容,一定會聯繫歐洲太空總署,確定最佳的協助方案或採取避讓操作。

歐洲太空總署安全主管霍爾格.德拉格表示,這個事件「雙方都沒有錯」,但顯示出迫切需要發展適當的「太空交通管理」,確保衛星營運方之間溝通順暢,並發展衛星自動避讓技術。

