范瑋琪深夜自家仆街縫15針嚇壞黑人　一早飆台中快手買TOD'S壓驚

▲范瑋琪還原深夜在家濺血經過，一早衝台中逛街壓驚。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台中報導

范瑋琪（范范）昨深夜在家中仆街爆血，臉上縫了15針，險些破相。今（9／5）早她如期下台中擔任義大利精品TOD’S新店開幕嘉賓，時隔不到12小時立刻現身鏡頭前被放大檢視傷勢，也收到大批媒體的關心，她自封自己「摔跤專業戶」，加上先前懷孕時跌倒眉心縫了20針，加上小時候被狗咬縫2針，全臉合計37針。

▲范瑋琪一早到台中出席TOD'S新光三越新店開幕活動。（圖／記者張妤瑄攝）



請繼續往下閱讀...

范范開玩笑道「就是因為沒穿TOD’S豆豆鞋才會跌倒」，但懊惱「睡覺時又不能穿」，她笑說：「幸好是在下巴，如果在上面一點，我今天可能就不能來。」因一早就收到許多長輩與朋友的關心，加上大批媒體關注，讓她直喊：「不好意思，讓大家擔心了！」而她自己則比較擔心美照，當場笑著呼籲大家「不要都放傷口特寫的畫面」。

▲范瑋琪穿粉色皮革洋裝，搭配D-Styling鱷魚壓紋提包（NT$51,400）、皮革拼接撞色老爹鞋（NT$26,600）。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）



范范透露自己是TOD’S粉絲，家中鞋櫃豆豆鞋粗估有20雙，其中白色、麂皮、橘紅色踩腳穆勒鞋款式都是常穿的便鞋，今首度穿上粉色拼色老爹鞋，加上隱藏式增高厚底，讓原本就身高172公分的她瞬間長高6.5公分，逼近180公分，身材瞬間變身國際名模等級，堪稱完美。

▲范瑋琪首度穿上TOD'S休閒鞋款，皮革拼接撞色老爹鞋，售價NT$26,600元。（圖／品牌提供）



前晚飽受驚嚇，今早又下台中工作，趁著搶先逛TOD’S台中新光三越新店的機會，范范表明已相中很多東西，能入手買來「壓壓驚」，還說要送黑人No_Code休閒鞋，感謝丈夫昨晚立馬帶她去醫院掛急診的辛勞。范范說：「剛好他也能配西裝。」

▲范瑋琪相中No_Code Shoeker休閒鞋送黑人，售價NT$25,300元。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

而自己的收驚禮物，范范想入手客製化豆豆鞋，還當場點菜想購入Selleria新款與台灣限定色Gommino Bag。其中，前者深得她心，讓她當場拿起介紹：「裡面有很多夾層可以放卡很實用，中間大夾層還可以放『武器』。」她因自覺Selleria能裝入超多東西，還一時口誤直呼該款為「大包」，後來才改口「大容量小包」。

▲（依序）Selleria優雅女士小方包（NT$41,900）、麂皮小馬吊飾（NT$17,400）。（圖／品牌提供）

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 5 日 上午 12:50 張貼