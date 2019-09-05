失蹤至今17天！美警三度協尋北科大台生　「最新監視畫面曝光」

▲賴致愷失蹤逾17天，警方三度公布協尋公告。（圖／翻攝自奧本警察局）

記者林瑩真／綜合外電報導

台北科技大學資訊工程系學生賴致愷7月赴美，要就讀阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University），不料卻在開學的8月19日當天失蹤。如今已失聯超過2個星期，當地警方3日公布最新監視畫面，三度求助大眾幫忙協尋。

綜合外媒報導，奧本警方在賴致愷失蹤後，分別於8月21日、22日發布協尋公告，但仍然沒有下文；於是9月3日時，警方公開在賴致愷住處外拍到他最後身影的監視器畫面，賴致愷當時身穿T恤、有白色條紋的運動褲、跑步鞋以及戴著眼鏡。

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警方三度發布協尋公告，希望若有人在8月18日以後曾見過賴致愷，或是有他下落消息，皆可通報警方。另外，賴致愷至今失蹤17天，警方透過聯邦幹員協助、多次探訪、察看電子裝置與監視器等，但仍然不知道賴致愷身處何處。

報導指出，賴致愷在開學第一天就缺席，宿舍行李還在，人卻失蹤，引起教授及奧本台灣同學會注意並報警。賴致愷的父親及北科大教授8月29日就抵達美國拜會學校及警方，而亞特蘭大辦事處指出，美國方面非常重視此案，已經允諾全力偵辦。