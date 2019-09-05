這家便當店「週休6日」！年營收破百萬　被封「周日唯一料理」

實習記者范芷菱／綜合報導

對於勤奮的台灣人來說，總認為多工作一天就多賺一天，尤其餐飲業為了提高營業額，往往只休息幾天甚至全年無休。不過英國有一家便當店卻不是如此，它一週只有星期天營業，並且只提供外帶或外送，卻創下年收入破百萬的驚人業績。老闆克里斯（Chris Lewis）表示，「開店1天就賺7天的錢，為什麼還要每天做生意？」

▲Curly's Dinners便當店只在週日營業。（圖／翻攝自臉書／Curlys Dinners）

請繼續往下閱讀...

►戀愛老司機：重點是眼神



據Wales Online報導，位於英國朗達區（Rhondda）的便當店Curly's Dinners已經開了15年，店內多年以來秉持著2個經營原則，一是只在禮拜天營業，二是沒用內用只提供外帶服務。Curly's Dinners便當的菜色豐富，每份除了主菜烤肉類，還有蔬菜、馬鈴薯和一小罐店裡自製的醬汁，兒童和大人的費用大約是4.50英鎊和6.50英鎊。此外，店內還有各式各樣的甜點，像是奶油蛋糕、餅乾等等，起價約1.50英鎊。老闆克里斯表示，「我們盡可能保持餐點的價格合理和充足的份量」。

▲每份餐點的份量都很多。（圖／翻攝自臉書／Curlys Dinners）

Curly’s Dinners在當地評價很高，很多人都稱它是「星期天唯一料理」、「最棒的週日晚餐」，不論是Google還是臉書上的評分都相當高。不過，為什麼老闆克里斯會反其道而行呢？原來一開始Curly's Dinners就像普通餐廳一樣，整個星期都有提供餐點，並在週日提供外帶烤肉的晚餐服務。

「這樣子開了大約4年，然後我有了孩子，一切都太忙了。」這時他發現，當地許多餐廳都是「星期日公休」，民眾假日只能在家親自下廚，覺得假日還要打理三餐或想外食時覺得非常不便。克里斯嗅到了「假日商機」，便開始以「營業1天休6天」的方式來經營，結果意外讓餐廳擁有「超高人氣與生意」， 「很多人都會把晚餐帶走，我可以預知外帶會很受歡迎。」Curly's Dinners一天能賣出350到380份的餐點，年淨收入大約台幣110萬。

▲除了主菜烤肉類，還有蔬菜、馬鈴薯和一小罐店裡自製的醬汁。（圖／翻攝自臉書／Curlys Dinners）

僅管Curly's Dinners只在週日營業，但是克里斯和店內員工早在禮拜五時就要開始準備食材，週六烹飪餐點，營業當天5點就要開始工作並一直忙到下午4點。克里斯表示，店裡的每個人都有自己獨立的工作，「我的團隊很棒，我們就像是一台運行良好的機器。每個人都有自己的工作，有人打電話、有人在門口接待、有人負責裝盒，我則是負責煮肉。」

克里斯透露，聖誕節期間是一年中最忙的時後，光是2018年就已經收到100份的訂單，「因為店內空間受限的關係，所以只能做出一定數量的聖誕晚餐，但每年都會賣光。」雖然一個禮拜只有1天營業，但他表示「開店一天就賺七天營業額，為什麼還要每天開店做生意？」