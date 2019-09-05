義大利超美行李箱+1　換提把像換新箱　

▲義大利行李箱品牌FPM進軍台灣市場。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

台灣消費者對於行李箱講究，吸引創立於1946年的義大利行李箱品牌Fabbrica Pelletterie Milano（FPM）進軍台灣市場，將全球首家最大旗艦店開在台北，昨正式揭幕，展出旗下BANK、BANK LIGHT、BANK S完整系列，主張輕巧、安全、美感與實用4大特色，最吸引人可加購不同材質提把，換了新提把，行李箱的風格也改變了。

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▲FPM全球最大旗艦店落腳台北市安和路。（圖／品牌提供，以下同）

FPM重新審視舊式木製行李箱，轉化為當代時髦的設計，外觀亮點鉚釘不僅是裝飾，亦有加強固定的功能，整個箱子為鋁框卡楯結構，搭配配獨特的不鏽鋼蝴蝶鎖扣，確保箱體的耐衝擊性；而內裝襯裡均可拆下清洗，由裡而外都體貼旅人的需求。

▲FPM BANK系列結合鋁合金與不銹鋼材質，搭配皮革提把展現好質感。

▲FPM BANK S系列搭配螢光色系塑料提把很時髦，化妝箱24,800元，行李箱31,000元至42,000元，可加購行李束帶。

旗下三大經典系列以材質區分，BANK系列為鋁合金搭配不銹鋼細節設計，搭配皮革製手把，內箱的橫向綁帶也是皮革材質；BANK S亦是鋁合金材質行李箱，但搭配塑料提把，若換上螢光色系更顯活潑；BANK LIGHT則以塑料材質打造達到輕量目的。尺寸從化妝箱至33吋行李箱均備，另有多色行李提把、可保護隱私的卷軸式行李牌、行李束帶等配件供搭配，從小細節展現好質感。

▲輕量設計的BANK LIGHT系列登機箱25,000元。