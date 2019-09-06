Youtube違法蒐集「兒童數據」 遭罰53億…僅占總收入1%　批評者：根本無感

▲Youtube違法蒐集兒童數據遭罰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

谷歌（Google）旗下影音網站YouTube因違反《兒童網路隱私保護法》在未取得父母的同意之下，蒐集兒童的使用資料，被一狀告上法院，最終確定以1億7000萬美元（約新台幣53億元）達成和解，也是該法頒布以來，最高金額的罰款。批評者認為，罰款金額只佔Google年收入的1%，對該公司根本沒有影響。

Google與聯邦貿易委員會（FTC）、紐約州檢察長4日達成和解，確定因反《兒童網路隱私保護法》（COPPA），遭罰款1億7000萬美元。根據該法規定，不允許在未經父母、監護人的同意下，蒐集13歲以下青少年的使用數據，作為廣告、影片推薦之用。FTC主席塞門斯（Joe Simons）表示，這項結果讓YouTube與Google無法對平台上的兒童內容視而不見。

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▲YouTube將設立基金補貼創作者損失。（圖／路透）



儘管YouTube表示，已經針對兒童推出了「YouTube Kids」的應用程式，不會蒐集觀看內容來投放廣告，FTC則認為，該程式還是會依照數據來推薦影片內容，YouTube該做的是創建全新的應用程式，裡面有明確的兒童內容標籤。YouTube執行長沃西基（Susan Wojcicki）指出，未來幾個月會針對兒童內容，取消所有個人化廣告、評論功能與通知。

根據《富比士》（Forbes）報導，81%的美國父母讓他們的孩子觀看YouTube，且不特別限制觀看內容，從玩具開箱、卡通、兒歌到科幻影片，都讓兒童自行點擊觀看，若是停止投放廣告、推薦，將會對影片創作者造成巨大損失。沃西基則承諾，YouTube會設立一個約1億美元的基金，用來補貼創作者損失。

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