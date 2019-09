美籍婦女「6天大嬰兒」塞登機包…涉人口販運　闖菲律賓海關遭攔下

▲▼美籍婦女將嬰兒放在登機包內。(圖/翻攝自Philippines Immigration Bureau)



記者張方瑀/綜合報導

美國一名女子4日準備從菲律賓機場離境時,將一名出生僅6天的嬰兒藏在隨身行李中,結果遭海關人員攔查發現,雖然女子供稱是嬰兒的阿姨,但無法證明其親屬關係,目前已移交至菲律賓國家調查局人口販運司進行調查。

菲律賓移民局發言人馬布拉克(Melvin Mabulac)表示,移民局人員在4日上午6點20分左右,在馬尼拉艾奎諾國際機場(Ninoy Aquino International Airport)逮捕一名34歲的美籍女子塔爾伯特(Jennifer Talbot),她涉嫌將一名僅出生6天的嬰兒,塞在登機包中,準備將嬰兒偷渡上機。馬布拉克指出,塔爾伯特只出示了個人護照,雖然他堅稱是孩子的阿姨,卻無法提出任何證明。

根據CNN報導,該名女子目前被拘留,並移交給菲律賓調查局人口販運司(National Bureau of Investigation's Anti-Human Trafficking Division)進行訊問,這名嬰兒具菲律賓血統,塔爾伯特沒有給出嬰兒的身分證明,並要求與美國大使館通話。

