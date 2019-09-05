撤回《逃犯條例》讓人愉快！裴洛西：美兩黨合作　力推香港民主法案

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

香港特區政府特首林鄭月娥4日宣布，正式撤回《逃犯條例》修訂草案。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也對此發出聲明指出，撤回該法案是一個令人感到愉快的消息，並呼籲港府應該更充分實現在「一國兩制」下民眾的合法願望。裴洛西強調，會持續推動《香港人權與民主法案》立法。

裴洛西在聲明中表示，這項「早該撤回的危險」法案已正式撤回，是一件令人愉快（welcome ）的消息，而香港市民應該享有公正的未來、真正自治和免於恐懼的自由，這都是他們常球以來所奮力追求的目標，「政府必須確保政治制度是對人民負責，包含普選與調查警察暴力。」裴洛西說，最近幾周的衝突，造成了悲慘的生命損失，現在必須要結束。

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▲林鄭月娥宣布正式撤回逃犯條例。（圖／翻攝自直播畫面）



另外，裴洛西強調，國會正積極堆動兩黨合作的《香港人權與民主法案》立法，重申香港的民主與法治，「民主黨人和共產黨人，會持續和香港人民站在一起，擁有充滿希望、自由和民主的未來，是他們的權利。」

林鄭月娥4日於禮賓府會見建制派人士，晚間6時透過電視台公告，正式撤回《逃犯條例》修訂草案，但不會成立獨立調查委員會。對此，香港民間人權陣線聯盟（民陣）於臉書上指出，現在撤回條例已太遲，民陣將「堅持5大訴求」，繼續抗爭。香港眾志秘書長黃之鋒也說，撤回條例只是分化手段，所以10月1日前，抗爭仍會持續。

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