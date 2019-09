澳智庫：中國買推特帳號散播假消息　「A片帳戶」被轉推次數最高

▲推特8月停權超過20萬個帳戶,阻止假消息散布。(圖/路透社)

記者吳美依/綜合外電報導

澳洲戰略政策研究所(ASPI)於3日公布報告指出,在中國政府支持下,將近20萬個推特帳號發布不實資訊,時間長達2年以上,其中被轉推次數最多的4名使用者中,2個原是A片分享機器帳戶。共同作者湯瑪士(Elise Thomas)說,幕後者購買經營多年、擁有大批追蹤者的帳號,讓貼文內容看起來更加合理,但手法還是頗為粗糙,可能是第一次操作海外社群媒體的緣故。

根據報告,大量來自中國的推特帳號散播錯誤資訊,利用垃圾郵件或「垃圾網路行銷(Marketing Spam Network)」詆毀反對派人士,對象包括一名流亡的億萬富翁、人權律師和書商。被吸收的帳戶類型非常多樣,例如足球、K-pop甚至色情影片,4月起卻常常轉發官方談話要點,稱抗議者是暴徒,支持港警,控訴外國勢力金援、介入,而且每逢假日就會暫停貼文。

The network also included a LOT of former porn spam accounts, which made for an interesting week in the office. pic.twitter.com/fHQ9GjCGGk

湯瑪士認為,「中國政府或任何幕後者」想要「轉移敘述資訊的戰場」,又想要讓貼文看起來合理,「當你滑推特時,發現一個上禮拜才創立的帳號,看起來就很可疑。可是,如果帳號已有5年歷史、3000或3萬個追蹤者,看起來就比較合理。」她指出,還不確定此舉對於海外華人的影響,可是操作手法粗糙,「如果一直往下滑,突然看見許多色情片推文,應該就會起疑心了。」

▲智庫指出,推特帳戶被購買後,突然開始轉發官方談話要點,詆毀反對派聲音。(圖/路透)

ASPI指出,這些推特帳戶通常只花幾塊美金就能買到,但是從其行為模式判斷,貼文並非事先規劃,而是有人指揮、外包,被形容為「相對小規模、粗糙的敵意結構」。此外,報告也提到,相較於嚴格審查的微信(WeChat),幕後者比較不習慣操作推特等平台。

據悉,ASPI發現,自從6月以來,至少3個與中國政府相關的機構,花費超過100萬培養海外社交媒體帳號。湯瑪士對此表示,利用國外社群平台進行政治宣傳的運動,很有可能持續發生。

