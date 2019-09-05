澳智庫：中國買推特帳號散播假消息　「A片帳戶」被轉推次數最高

▲推特8月停權超過20萬個帳戶，阻止假消息散布。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲戰略政策研究所（ASPI）於3日公布報告指出，在中國政府支持下，將近20萬個推特帳號發布不實資訊，時間長達2年以上，其中被轉推次數最多的4名使用者中，2個原是A片分享機器帳戶。共同作者湯瑪士（Elise Thomas）說，幕後者購買經營多年、擁有大批追蹤者的帳號，讓貼文內容看起來更加合理，但手法還是頗為粗糙，可能是第一次操作海外社群媒體的緣故。

根據報告，大量來自中國的推特帳號散播錯誤資訊，利用垃圾郵件或「垃圾網路行銷（Marketing Spam Network）」詆毀反對派人士，對象包括一名流亡的億萬富翁、人權律師和書商。被吸收的帳戶類型非常多樣，例如足球、K-pop甚至色情影片，4月起卻常常轉發官方談話要點，稱抗議者是暴徒，支持港警，控訴外國勢力金援、介入，而且每逢假日就會暫停貼文。

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The network also included a LOT of former porn spam accounts, which made for an interesting week in the office. pic.twitter.com/fHQ9GjCGGk

湯瑪士認為，「中國政府或任何幕後者」想要「轉移敘述資訊的戰場」，又想要讓貼文看起來合理，「當你滑推特時，發現一個上禮拜才創立的帳號，看起來就很可疑。可是，如果帳號已有5年歷史、3000或3萬個追蹤者，看起來就比較合理。」她指出，還不確定此舉對於海外華人的影響，可是操作手法粗糙，「如果一直往下滑，突然看見許多色情片推文，應該就會起疑心了。」

▲智庫指出，推特帳戶被購買後，突然開始轉發官方談話要點，詆毀反對派聲音。（圖／路透）

ASPI指出，這些推特帳戶通常只花幾塊美金就能買到，但是從其行為模式判斷，貼文並非事先規劃，而是有人指揮、外包，被形容為「相對小規模、粗糙的敵意結構」。此外，報告也提到，相較於嚴格審查的微信（WeChat），幕後者比較不習慣操作推特等平台。

據悉，ASPI發現，自從6月以來，至少3個與中國政府相關的機構，花費超過100萬培養海外社交媒體帳號。湯瑪士對此表示，利用國外社群平台進行政治宣傳的運動，很有可能持續發生。

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