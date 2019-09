素食女控告鄰「故意讓烤肉味飄過來」　6千人號召在她家BBQ狂歡！

▲希拉不滿鄰居在院子烤肉,味道飄過來,一狀告上法院。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

澳洲珀斯(Perth)一名女子希拉不滿鄰居童福(Toan Vu)一家人烤肉時,讓烹調肉類的味道飄進後院, 一狀告上法院,被駁回後仍想上訴。她日前上電視節目分享後,引發各界討論,有網友在臉書上發起「為了希拉卡登舉辦社區烤肉(Community BBQ for Cilla Carden)」的活動,截稿前已經有6032人按下參加,1.3萬人表示有興趣。

More than 2000 people have vowed to attend a cookout outside a vegan woman’s home after she took her neighbours to court for their smelly BBQs.

請繼續往下閱讀...

希拉接受《第九新聞》(Nine News)採訪時提到,童福「絕對是故意」讓味道飄進她家後院,「他們把它(烤肉架)放在那裡,所以我聞到魚,我能聞到的一切都只有魚,我沒有辦法走出去。」她說,除了烤肉味以外,香菸味以及小孩打籃球的聲音,也「非常動盪、具有毀滅性,導致我無法睡覺。」

自從節目播出後,署名貝里(Bailey Mason)的網友發起臉書活動「為了希拉卡登舉辦社區烤肉」,號召大家10月19日到素食女子所居住的社區舉辦烤肉派對,「希拉對她的鄰居烤肉、烹調肉類有意見,因為她是一名素食者。別讓希拉毀掉美好的澳洲傳統,加入社區烤肉,幫助希拉用叉子吃豬肉!」

▲希拉說,她很尊重每個人吃肉的權利,問題在於鄰居之間的相處。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

《每日郵報》報導,希拉認為整件事情被誇張化了,「這不是關於肉食或素食的問題。我尊重人們吃肉的權利,對於烤肉也沒有意見。真正的問題在於鄰居與鄰居之間。」她也看見了臉書上的BBQ活動,稱將要對此採取法律行動。委任律師哈蒙德(John Hammond)聲明,會安裝監視器嚴加觀察,任何參加活動的人,都可能面臨非法入侵的刑事指控。

►養出自信桃花眼!增添媚感還可現賺$2200



▲希拉與鄰居自從2018年底就因烤肉爭執不休。(圖/翻攝自pixabay)

《澳洲新聞》指出,希拉自從2018年底就與童福持續爭執,1月時控告鄰居全家故意讓烤魚、烤肉的「噁心味道」飄出來,根本無法好好享受自家後院,但7月時因缺乏證據被駁回。她稱,還要繼續上訴到最高法院。

根據了解,童福事後已把烤肉架移出後院,也禁止小孩打籃球。曾被希拉抱怨過的另一名鄰居表示,女子的要求「被證明是不合理的,也的確損害了其他屋主享受許多合理且可接受的使用土地的能力。」