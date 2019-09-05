穿・著物／楊丞琳愛牌MARYLING　秋冬都會女人時尚從200年前電影找靈感

▲楊丞琳常常靠MARYLING服裝，穿出驚人好比例。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

楊丞琳多次靠義大利時尚品牌MARYLING服裝，穿出身高180公分的驚人比例，先前更以白色幾何洋裝與西裝式斗篷詮釋兩種不同時尚風格，進棚拍攝最新版宣傳照。

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▲楊丞琳穿西裝風格斗篷，展現都會女子俐落模樣。（圖／品牌提供）



本周MARYLING在台發表秋冬記者會，展示以近200年前奧地利導演弗里茨朗（Fritz Lang）的電影《大都會》為靈感的「都會冬日彩虹」系列。女裝上可見以俐落的線條，搭配鮮明的色彩，彰顯現代都會女性優雅與帥氣並具的模樣。

▲MARYLING秋冬以20年代黑白電影《大都會》為靈感。（圖／品牌提供）



20年代的黑白電影《大都會》，以近200年前的視角，想像2026年的都市景象，對比於如今的城市面貌，可說十分接近，相當神奇。

MARYLING也以導演弗里茨朗的視角為基礎，勾勒出秋冬4大主題，分別為以粉紅色與格紋為主的Party Avenue、取材於光影變化與都市線條的Metropolis Rainbow 、從天際線找到靈感的Geometric Shadow 、以及從《大都會》經典一幕取材展現貴族感與暖金日暮畫面的視覺印象。

▲幾何與線條是秋冬重要元素。（圖／品牌提供）



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整體而言，MARYLING以俐落的線條，百搭的配色如灰色、駝色系詮釋都市女人模樣，並輔以格紋、線條、幾何圖騰營造時尚感，再加上大衣、風衣、西裝、洋裝等易搭性的單品，快速打造都會女子的時尚日常。

▲百搭的大地色系，輔以線條與幾何圖騰，為女人塑造出簡約俐落的時尚風格。（圖／品牌提供）