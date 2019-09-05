影壇大腕是省姊！鞏俐「黑色上衣」從機場穿到威尼斯紅毯　坎城也穿過

▲鞏俐飛到威尼斯，現身記者會時的「黑色上衣」並非禮服，甚至是她機場時尚穿搭，充分發揮一衣多搭的實力。（圖／翻攝微博、美聯社、達志影像）



記者張妤瑄／綜合報導

第76屆威尼斯影展現正舉行中，53歲的大腕級影后鞏俐為了婁燁執導的新片《蘭心大劇院》也飛抵當地，抵達時在機場與71歲老公米歇爾雅爾（Jean-Michel Jarre）的甜蜜氛圍，讓人看了閃瞎眼，穿合身迷你裙，露出大長腿與美尻，也讓凍齡好身材成為外界焦點。

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▲鞏俐飛到威尼斯時，在機場被拍到，穿超合身造型展現53歲的逆齡好身材。（圖／翻攝全球時尚微博）



鞏俐現身《蘭心大劇院》威尼斯記者會時，穿著黑色上衣搭配粉紅色緞面長裙，合體趙又廷，兩人更都撇下另一半「牽手」，無違和的畫面讓網友們拍手叫好。對鞏俐來說，出席國際影壇的紅毯，如喝水一般自然，這回仍是如此，出席活動的造型莊重又優雅。

▲鞏俐在新片記者會上，與趙又廷手牽手。（圖／達志影像／美聯社）



不過仔細一看，鞏俐機場盡顯好身材的「黑色上衣」，竟與出席威尼斯新片記者會的「黑色上衣」是同一件，同樣的強調肩線，一樣的背後挖空，搭配黑色蕾絲內襯，在鞏俐的巧手造型之下，她「一衣多穿」，既能在機場展現好身材，行李又能少帶一套華服，對她來說確實能輕鬆不少。

可不只如此，影壇大姐也是省姐，實際上鞏俐這件「黑色上衣」，今年（2019）5月甚至陪她出席過坎城影展，搭配黃色長裙，又是另一個模樣。只能說，巨星就是巨星，無需靠各式各樣華服穿出氣場，「存在」與呼吸就有懾人氣勢。

▲鞏俐今年在坎城也穿過同一件黑色上衣。（圖／達志影像）



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另外，此次在威尼斯影展正式踏上紅毯時，鞏俐選擇ELIE SAAB黑紅拼接、前短後長剪裁的禮服，呼應本次在機場時就預告的美腿策略，向大家展示53歲仍無贅肉的完美體態。

▲鞏俐踏上威尼斯紅毯時，一襲ELIE SAAB禮服超霸氣。（圖／路透社）



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