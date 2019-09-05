電子菸讓全美215人染肺病...已有2人死亡！密西根州禁賣調味款

▲美國已有2人因電子菸導致呼吸道疾病，進而喪命。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國奧瑞岡州衛生單位在3日指出，一名居民因為感染嚴重呼吸道疾病而死亡，死因可能與電子菸有關，成為全美第二起因使用電子菸而死亡的病例，目前已有215名因類似原因發病的病患，密西根州率先在4日宣布，全面禁止販售調味電子菸產品。

奧瑞岡州衛生局的聲明中指出，這名病例於7月死亡，並且曾在藥局購買及使用含有大麻的電子菸，其症狀與全美25州、200多個呼吸道疾病的病例類似。奧瑞岡衛生局的公共衛生醫師湯瑪斯（Ann Thomas）指出，「我們還不知道這些疾病發生的實際原因，是否因為（電子菸）汙染物、液體中的成分或其他東西，或者是設備本身就有問題」。

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美國疾病控制和預防中心（CDC）指出，這些病患都會出現咳嗽、胸痛、嘔吐、腹瀉、極度疲倦、發燒或體重迅速減輕等症狀，隨後被送醫治療，目前雖然還不確定原因，但共通點是病患都曾使用電子菸，且多半是青少年。



上個月，第一起死亡病例發生在伊利諾州。 根據CDC的統計，截至上週五為止，全美已經有25州出現類似病例，大約有215人。CNN報導，根據各州的統計，病例人數可能還會持續增加。美國食藥署也表示，正在檢驗超過80個樣本，希望盡速找出發病的原因。

由於病例快速增加，密西根州在4日宣布，即日起禁售調味電子菸產品（flavored e-cigarettes），使該州成為全美首個禁止電子菸產品於市面流通的州份，州長惠特默（Gretchen Whitmer）說，「我的第一要務是確保兒童安全，並保障密西根民眾的健康」。她認為，電子菸商利用諸如泡泡糖或水果糖等香甜口味，吸引青少年接觸尼古丁產品，可能會有長期性的潛在危害。

密西根州政府同時禁止業者在產品上使用「純淨」、「安全」或「健康」等誤導性描述，並禁止菸商在廣告看板上刊登電子菸廣告。報導指出，此向禁令僅適用於諸如水果、薄荷等調味電子菸產品，但並不包含菸草味電子菸。惠特默表示，雖然禁令從即刻起生效，但商家將有30天的寬限期。