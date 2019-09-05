5犬圍攻19歲正妹拋飛空中　她尖叫「救救我」下秒被拖進樹叢咬死

記者黃翊婷／綜合報導

美國田納西州19歲女子奧西婭上月23日在尋找錢包時，突然遭到5隻狗攻擊，身上的衣物幾乎都被咬爛，接著還被拖進樹叢，等到被人找到時已經失去意識，全身上下布滿大大小小的傷口。目擊者表示，當時他聽到有女性尖叫著「救救我」，趕忙跑出去看看，就看到鄰居的狗正在攻擊奧西婭。

▲奧西婭（左）只是為了找錢包卻遭到5隻狗攻擊。（圖／翻攝自Facebook／Adrieanna O'shea，下同）

根據《紐約郵報》報導，奧西婭（Adrieanna O'shea）當時正想返家尋找錢包，沒想到還沒走進家門，就突然遭到5隻狗猛烈攻擊，她奮力掙扎甚至跳過柵欄，卻還是逃不了，甚至一度被犬隻咬起來拋飛到空中，最後整個人被拖進附近的草叢。

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當地警方表示，再次找到奧西婭的時候，她已經失去意識，頭髮沾上許多血跡，身上的衣物幾乎都被咬爛，全身上下布滿大大小小的傷口，緊急送醫急救，仍因為傷勢過重宣告不治。目擊者也向警方描述，當時他曾聽到有女性尖叫呼喊「救救我」，探頭一看就發現鄰居的狗正在攻擊奧西婭。

▼▲奧西婭的親友形容她是個充滿正能量的女孩。

奧西婭的家人隨後也在臉書PO文證實這個不幸的消息。至於這5隻狗目前都被捕獲，其中4隻已施行安樂死，飼主無奈地說，自己飼養的犬隻包含獒犬、混種獒犬、鬥牛犬等等，平常都是養在通電圍欄內，「牠們只是做了該做的工作」。

由於整起事件還有諸多疑點需要釐清，也還不清楚犬隻是如何越過院子的圍欄，當地警方目前仍在調查當中。