LE LABO 城市香氛快閃ING！今年加入邁阿密、香港限定香味

▲一年僅有一次購得機會，否則就得飛到當地。淡香精，50ml / 100ml，10,500元/ 16,000元。

記者曾怡嘉 / 綜合報導

喜愛LE LABO香民們都知道，品牌的城市限定系列最初是為了向我們店鋪所在的某些城市致敬而創造，通常這些香氣只在所屬城市販售，在其他地點都無法取得，沒有任何例外。一年就只有一次開放世界各地的門市販售，只有在9月買的到！

LE LABO城市系列也加入新生力軍，除了先前推出的東京、巴黎、阿姆斯特丹、洛杉磯、紐約、達拉斯、倫敦、芝加哥、莫斯科、舊金山、杜拜11種香味，今年更加入了邁阿密和香港全新香味，使城市香水限定系列更壯大。

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邁阿密

散發深幽底蘊的菸草原精，調和飽滿沉香、雪松，揉合出緩慢燒灼的柔順感受。癒創木和蘭姆酒香氣，鑲嵌圓融的綠荳蔻，增添醉人溫暖氣息。整體香調洋溢著活力。

香港

酸橙18淡香精是一款彷彿思覺失調的香水，拿了世上最好的佛手柑、橙花花瓣，調和上等的麝香和人工龍涎香，最後加入一兩滴木質香氣。經典的柑橘香調與黑暗溫暖的木質香氣相互制衡。聞起來嚴謹但舒服，很符合香港兼容並蓄的精神。

▲品牌也推出體驗組，可以任選5款香氣規劃您自己的城市限定旅程。容量 5 x 1.5ml， 2,000 元。

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