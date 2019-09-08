裘莉背最新愛包陪大兒子去韓國逛街　女神氣勢有墨鏡加持

八月底安潔莉娜裘莉Angelina Jolie陪著大兒子Maddox在韓國首爾，Maddox將在韓國延世大學念書，護子心切的裘莉也跟著前往看環境並熟悉，而裘莉也被拍到隨身帶的包包，正是CELINE主打Triomphe包，不只這一款，近期裘莉還拿了幾款不同的CELINE包，根本是行走的CELINE女神！



#CELINE Triomphe

安潔莉娜裘莉Angelina Jolie以一身輕便運動裝，肩揹CELINE Triomphe陶瓦色光滑小牛皮話題包款，陪同大兒子MADDOX韓國延世大學參加新生註冊座談會。Triomphe包款上凱旋門金屬浮雕鎖釦由藝術總監HEDI SLIMANE改造1970年代CELINE官方圖徽，深具品牌歷史底蘊，品牌創辦人Celine Vipiana在一次車子拋錨經驗中，受到眼前圍繞凱旋門的Triomphe鎖鏈啟發，將其融入為品牌獨一無二的徽誌，並廣泛運用在包款、飾品、印花及鞋履系列之中。

裘莉不只一次背著Triomphe露面，而且也擁有兩個顏色的Triomphe包款，除了最新2019早秋的陶瓦色之外，還有實用的黑色款，今年早秋Triomphe包款也跟著染上新色，如勃根地紅、赭黃色、焦糖色、青瓷色以及石灰色等

#CELINE Classic

請繼續往下閱讀...

堪稱CÉLINE系列包款極簡經典之最的Classic，以奢華簡約的設計，完全攏絡對自我堅持及對時尚態度極高的一票女性，Classic乃CÉLINE前創意總監Phoebe Philo為CÉLINE操刀的第一只包款，同時也是設計師本人的最愛。採用極高質感的矜貴細膩皮革，除了基本的高級牛皮外，還有山羊皮、珍稀材質蜥蜴皮、蟒蛇皮、鴕鳥皮和鱷魚皮可供選擇，裘莉最愛的焦糖色也是人氣顏色之一。

#CELINE The 16

16系列的命名，其實源自CELINE巴黎總部的門牌號碼，靈感啟發來自真正巴黎人提拿包款的方式，圓滑收邊裁切的上蓋與釦帶之特殊造型，皆為60年代之細節，The 16系列均使用上等與珍稀皮革製成，並有廣泛的顏色及不同皮質，裘莉選擇的是鍾愛的黑色，這款同時也是Lady Gaga的愛包之一。

#CELINE Clasp

Clasp包款也是裘莉的愛包款式之一，靈感來自1950年代的復古手提包，重新以現代風格演繹設計，高級皮革及復古黃銅邊框的組合，包身簡單、線條俐落，配搭傳統雙三角褶結構，以鮮明極簡造型展現懷舊格調，裘莉多選擇CLASP Medium尺寸，內袋隔層由中間的拉鍊夾層一分為二，增添實用性。為營造完美弧形輪廓，工序繁複費時，其粹美線條令CLASP Medium格調更顯出眾。裘莉共擁有兩個顏色，包括黑色、米色兩種，都是好搭配又不挑風格的實用包。

※編輯：Sandy | 圖片：CELINE,CNI |

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

Valentino再推全新VSLING小包，Jessica鄭秀妍、小S搶先曬出絕美奶茶色與馬卡龍粉色款

只要Angelababy背過就是斷貨的節奏！這些年楊穎背過的25款Dior迪奧包包

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。