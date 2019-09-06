韓國超模Sora穿PRADA全黑禮服當叛逆新娘　昆凌、艾薇兒也愛哥德系婚紗

三年前開始在國際時裝週展露頭角的韓國超模崔素拉Sora Choi，暗黑系風格的她，曾經因為減肥而引起許多輿論，但依然不影響崔素拉Sora受到時裝品牌的喜愛，近日她透過IG宣布和攝影師Kove Lee結婚，穿上黑色小禮服當婚紗，搭配厚底短靴，不過於奢華的風格與特立獨行的作風，展現出Sora的個性。

Sora身穿PRADA 2019秋冬成衣系列當婚紗，把包覆在肩上的蕾絲拿掉，並帶上頸鍊Choker，將蕾絲部分下移穿上蕾絲黑色絲襪搭配厚底短靴，甚至連披在頭上的紗也是黑色，完全貫徹哥德風的精神，也很符合Sora的個性。

而PRADA秋冬女裝系列概念宛如危險的黑暗浪漫主義 – 一部浪漫的恐怖電影，危險卻充滿吸引力的。軍裝輪廓想像著過去，以及失去後隨之而來的重聚。而令人意想不到的浪漫科幻電影 – 科學怪人的新娘（Frankenstein and his Bride），是一段不太可能的愛情故事，一位不停尋找愛情的英雄。傳統的浪漫，是透過強調原型剖析與直接的符號來表達。散落的花朵、心臟、蕾絲面紗、蝴蝶結，雷電圖紋象徵著一見鍾情，這些都是簡單而原始的愛情象徵。

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過去許多人因為傳統觀念，對黑色婚紗一直存有不吉利的印象，隨著思想開放，也開始有許多新娘在婚紗照中加入黑色婚紗，神秘、高雅且充滿個性，像是熊黛林就在婚紗照中挑戰Vera Wang為人津津樂道的前衛黑色婚紗

安以軒與昆凌在婚紗照中，也大膽地穿上黑色婚紗，昆凌選擇的透膚款隱約地展現了好身材，照片也用黑白處理，不會太明顯一眼就覺得是穿黑色；而安以軒特別前往義大利拍攝婚紗時，也穿上了黑色的婚紗，在夕陽的襯托下將浪漫氛圍襯托到最高點。

演出美國影集90210的女主角之一的Shenae Grimes，與模特兒老公Josh Beech結婚時，Shenae Grimes選擇Vera Wang 2012年婚紗系列的V領黑色禮服，在裙子還縫上米白色的紗，打造出不同的層次黑。

搖滾天后艾薇兒Avril Lavigne在2013年與Nickelback的主唱查德Chad Kroeger再婚時，反骨穿上Monique Lhuillier黑色婚紗，甚至連新娘捧花都是黑色，完全打破傳統，體現哥德風婚紗風格的最佳典範。

※編輯：Sandy | 圖片：CNI | 來源：Sora Choi IG |

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