UNIQLO下半年最值得期待的聯名系列！平價愛馬仕、JW Anderson肯定要入手

UNIQLO的聯名系列常常引起搶購與關注，接下來還有五發聯名系列即將引發購物慾！ 包括今天發售的美少女戰士聯名款、即將登場的伊內絲．法桑琪、還有每每推出都造成瘋狂購物大戰的JW Anderson聯名系列等，絕對要注意發售的日期！

SailorMoon x UNIQLO （發售日期8／23）

《美少女戰士》是武內直子於1991年開始在月刊雜誌《NAKAYOSHI》(講談社發行)上連載的少女漫畫。其單行本被翻譯成17國語言出版，動畫在40多個國家播放，在世界多地掀起熱潮。《美少女戰士》在2012年和2017年分別開啟了20周年和25周年的紀念活動，陸續推出了新作動畫、音樂劇等。2019年夏季又決定首次發售漫畫電子書，而電子書被翻譯成10種語言，在全球同步發售，這也讓25周年紀念活動持續人氣高漲，更攜手UNIQLO打造出UT系列，推出印有月光仙子、露娜、太陽系水手們的UT，售價NT$590元。

INES DE LA FRESSANGES （發售日期9／6）

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法國出生的伊內絲．法桑琪，17歲即展開她的模特兒生涯，並快速的成為全球知名的超模，為高級時裝品牌走秀。她是知名的時尚指標，也是國際時尚品牌的謬思女神。在2013年伊內絲．法桑琪再次設立自己的品牌INES DE LA FRESSANGE PARIS，並以藝術總監身分持續致力於展現當代的巴黎時尚風格，也常與UNIQLO合作推出聯名，今年2019秋冬系列將推出大地色系的風衣外套、大衣，以及素雅簡約的襯衫定番，還有可愛的圓點睡衣套裝，將於9月6日於網路商店及特選店舖隆重登場。

Christophe Lemaire主導的Uniqlo U秋冬系列 （預計9月下旬全系列發售）

自從藝術總監 Christophe Lemaire加入UNIQLO後，他所帶領的UNIQLO巴黎研發中心團隊，以卓越品質與精湛工藝，將LifeWear帶領到嶄新境界，以創新材質與時尚輪廓重新定義日常服飾。2019秋冬系列靈感源自日本插畫師 Ayumi Ohashi 與法國導演 Éric Rohmer 的作品，透過將自然色彩與與廓形設計相融合，演繹出服裝流暢於日常生活的美學。其中，幾款大衣與外套展現出高質感的做工與線條，讓人好期待秋冬的到來。部分商品已經上架，完整商品預計陸續推出。

Engineered Garments X UNIQLO （預計10 月 11 日發售）

UNIQLO與Engineered Garments即將帶來第二次聯名，秋冬系列重新詮釋UNIQLO經典的Fleece單品，原來這樣的材質也可以如此有設計感。Engineered Garments由日本設計師鈴木大器Daiki Suzuki主理，以不對稱剪裁、美式工裝、軍事風格等設計著名，第二次與Unilqo的聯名同樣以經典的軍事元素融入，配上Uniqlo秋冬的經典Fleece 搖粒絨材質，運用工裝服飾中常見的軍綠，卡其，海軍藍，黑及灰色等顏色，打造Fleece的衛衣及外套、短絨無領外套、翻領開襟衫。目前系列預計在10 月 11 日在全球 UNIQLO 店舖及線上推出。

J. W. Anderson X UNIQLO 2019秋冬系列（coming soon）

Jonathan Anderson和UNIQLO的合作來到第四次，這次靈感繼續源於經典的英國工作服，並以JW Anderson充滿活力的設計曲線和年輕氣息變奏。 從材料和功能方面為出發點，搭上設計師的工藝和卓越的核心價值觀。Jonathan Anderson說：「設計在聯名合作中非常重要，我認為 UNIQLO 總是能做出最完美的事物，是設計師與創作者花許多時間思考共同打造出來的。與 UNIQLO合作是『時尚民主化』的最佳範本，讓更多人能享受與穿上時尚，而且我很高興更多不同的消費者能因此接觸我的設計。」一系列軍用皮革大衣，格子羊毛毯，漁夫毛衣，短裙，燈芯絨和謝德蘭羊毛衣物，2019秋冬系列將回歸英倫格紋，或許將成為2019秋冬必敗的單品之一。

※編輯：Sandy,Travis |

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