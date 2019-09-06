來一趟說走就走的旅行　不可或缺的的五大夏日保養

有一個說走就走的旅行，那這五樣保養品是我不可或缺的摯愛！

1.嬌蘭【皇家蜂王乳平衡油】

有時候旅行中肌膚會缺水，油水不平衡時擦上後這一瓶，皮膚隔天起床就會很亮。它的厲害之處在於可以把肌膚的油水達到平衡，而且保濕度跟吸收度很好又很清爽。滴在手掌用手的溫度溫熱之後輕拍全臉，可以按摩全臉消除水腫。

讓肌膚平衡維持水潤，原因是富含「黃金微粒」的美容油，添加了新成份「沒藥」。更神奇的是它可以加在粉底液、乳液、精華液等等，用量只需滴3滴，就可以讓原產品直接升級UP UP！它也可以讓粉底液變得更服貼又持妝。

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2. DIOR 超級夢幻美肌粹

旅行時很懶得帶很多保養品的我，這一瓶就可以搞定肌膚所有的問題。剛開始擠出來的時候，會覺得咦這個是保養品嗎？對，它的顏色會讓人覺得它是粉底液，但其實不是，因為裡面含有山柚花精萃所以顏色是粉粉的感覺。

輕拍在臉上會發現肌膚變得透亮水潤，像是偽素顏一樣不用化妝，同時有修飾肌膚和滋潤保濕的效果，也可以代替妝前乳/霜。裡面含有因光美肌複合物2.0（用來加強提升柔霧光澤）、全新強效喚妍複合物以及山柚花精粹，可以長效撫平細紋、讓毛孔變的細緻平滑、修飾泛紅與暗沉，可說是保養品中的神！

3.DIOR 急救精華

在我的肌膚不穩定的時候它就會派上用場，是我的急診室，又稱神一樣的隊友。這瓶我會在肌膚乾燥、不持妝、或是長痘痘的時候使用。雖說是精華油，但它其實質地不油膩，好吸收到令我超級驚豔，而且可以改善泛紅的問題，可以說是肌膚的復仇者聯盟。

它可以加在粉底液裡面，讓粉底液變得服貼又持妝。在外面要補妝時，有一個有撇步：我會滴幾滴在手上均勻抹開溫熱，輕輕按壓在需要補妝的地方，再用氣墊按壓，讓底妝看起來像是剛上妝的時候一樣完美。

局部救急保養：針對局部乾荒泛紅區域使用，立即得到舒緩效果。

夜間修復：夜間是肌膚修復的最佳時機，睡前於乳霜前後塗一層小綠瓶，可以達到深層修復的效果。

乳霜升級：在乳霜中可加入1-2滴小綠瓶，立即效果提升UPUP！

4.DIOR 夢幻美肌瞬效面膜

通常面膜要敷15-20分鐘，但它只要薄敷1分鐘，就可以讓肌膚整個煥然一新。不僅可以軟化肌膚的老廢角質，還可以抑制痘痘、達到保濕效果！我最在意的是鼻翼兩側有些粗糙，以及粉刺、痘痘的地方，塗抹在臉上後輕輕按摩，淡粉色膠狀質地在按摩後會轉化為白色霜狀質地，停留1分鐘後用溫水洗淨，肌膚瞬間白皙透亮。

因為它含有甘醇酸、水楊酸與檸檬酸完美高效配方，建議大家一周敷個三次就足夠囉。

5.DIOR HYDRA LIFE 花植水樣精華凝霜

最近的天氣太陽很烈，但用了這瓶我終於不怕融妝。這瓶它不僅有高濃度的保濕精華，也可以舒緩泛紅的肌膚。塗抹在肌膚有冰冰涼涼的感覺，可以幫助肌膚降溫，根本就是夏天的肌膚救世主！

水藍色，延展性強，不黏膩，清爽好吸收，裡面含有天然純淨花植成分，為肌膚深層注水保濕，讓肌膚喝飽水，看起來水潤Q彈。像是有隱形的保護膜，完美鎖水帶來24小時的滋潤感受，不管過多久讓肌膚透亮，有著完美光澤。

※圖片+文字：Vogue 美人會 - 竹竹

（完整文章請看VOGUE.com）



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