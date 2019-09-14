入秋必收的絕美唇彩7選　一抹超顯色，CHANEL、YSL推薦色號一次奉上

即將邁入新的一季，2019秋妝紛紛出爐，女孩們準備好為自己的化妝包增添新的色彩了嗎？今年唇妝有了更多小細節，除了大家喜愛的氣質粉裸色外，更多了以往不曾出現的質地與妝感。VOGUE一次蒐羅這段期間、讓人生火的唇妝新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標，只是V編提醒大家，小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。女孩們、準備好了嗎？

GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇萃 6.5ml／NT$1,250

Giorgio Armani實驗室創造出一種能與唇彩色素融合，本身成彈性柔軟半透明微球狀的「4D絲絨霧光球體」，取代一般液態唇彩常用的白色基底配方。這種獨特的光滑微球體，能瞬間延展、包覆唇瓣，柔霧顯色；但不同於一般平板霧面色料，「4D絲絨霧光球體」能讓自然光線穿透球體間隙，呈現出具有律動感的自然光反射效果，因此能使絲絨般霧面唇色，煥發細緻長達8小時的優雅光澤感，令妳的霧面唇色絲毫不顯沉重或死板，散發醇厚飽和與精緻動人。

推薦色號：#200 楓紅貝蕾帽

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YSL限量 時尚印記絲絨唇露／NT$1,350

YSL全球彩妝總監 TOM PECHEUX 承襲聖羅蘭先生不斷地為女人發掘令人渴望與著迷的品味，並替今年秋季彩妝定義了最新性感關鍵：「無法忽視的裸色、令人瘋狂的楓紅」！2019秋妝，YSL推出革命性極致輕盈絲滑的唇露，搭配獨家創新的柔霧轉化科技，隨著接觸唇瓣後就能立即轉化成絲絨霧光，此外，高顯色的微米配方加上富滿長效保濕 精華的質地，能將飽和的柔霧色彩，8小時持久不掉色的鎖在妳的雙唇，一抹就是搶眼的時尚印記！

推薦色號：NO29 率性裸粉 焦糖奶茶調

推薦色號：NO30 狂野楓紅 楓葉紅棕

香奈兒Chanel超炫耀柔霧水唇露 全新12色／NT$1,280

2016 年，香奈兒推出超炫耀絲絨唇露，以前所未有的絲絨唇露重新演繹霧面質地。極致舒適，輕盈絲滑，飽和艷麗，顯色搶眼，完美服貼於唇瓣，呈現時尚優雅的唇彩印記，創造嶄新的上妝方式。2019年，香奈兒以大膽手法將霧面妝效與色彩提升至新境界，獻上香奈兒超炫耀柔霧水唇露，首創極致柔霧的持色水潤唇露，瞬間勾勒鮮明形象，誘人魅力持久不滅。香奈兒超炫耀柔霧水唇露為新一代水潤唇彩，可瞬間融合唇瓣，輕鬆勾勒色彩，塑造大膽形象。如第二層肌膚般薄透，搭配極致柔霧妝效，完美持色一整天，享受空氣般的舒適質感。

推薦色號：#806木玫瑰

香奈兒Chanel超炫耀金屬光唇露 全新6色／NT$1,280



推薦色號：#206紅銅

香奈兒Chanel超炫耀絲絨唇露 全新6色／NT$1,280



推薦色號：#224和諧 玫瑰木





蘭蔻Lancome 絕對完美鑽石霧光唇膏 共15色 NT$1,150

蘭蔻2019下半年推出首創唇膏界「4C」鑽石等級標準，專櫃史上首支以頂級鑽石切割工藝打造奢華唇膏-《絕對完美鑽石霧光唇膏》(鑽石唇膏)，轉出瞬間宛如五克拉美鑽現身，令人驚豔！添加蘭蔻頂級抗老成份普拉絲鏈成份、玫瑰修護精油及奢華極致的珍稀碧璽成分，為雙唇帶來極致修護，還有關鍵成分「碧璽」帶有微量礦物能量，隨著光線不經意流轉出細緻鑽石霧光，每次擦上唇膏時，奢華成分包覆嬌嫩雙唇，帶來不起皮、不顯紋、超顯色、超保濕唇妝。

推薦色號：#02滋潤版胡蘿蔔色

推薦色號：#03玫瑰粉豆沙色

推薦色號：#274人氣泰奶色

迪奧Dior 超惹火精萃唇膏 共15色，3.2g／NT$1,300

今年，Peter Philips為霧面唇膏偏乾的痛點，提出最佳方案，全新推出迪奧超惹火精萃唇膏，於唇膏中央注入白色「CD」logo蕊心，將三大花植精萃油成分添加其中，包括亞麻籽精萃油、橙花精萃油、荷荷芭油：全面呵護潤澤雙唇，同時使妝效更加明亮。迪奧超惹火精萃唇膏，輕盈綻色同時柔潤呵護雙唇，一抹超顯色、超舒適、超潤澤，於唇瓣間綻放細緻微緞光，搭配靈感來自大自然繁花薈萃的15款花漾色選，同時承襲超惹火唇膏的12小時超持妝*特色，全面打造花漾柔唇，讓人一抹上癮。

推薦色號 ：#707

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※編輯：yoyo.su | 來源：各品牌 |

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