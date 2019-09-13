安心亞月減7公斤靠「15分鐘跑步法」　午晚餐只吃水煮雞肉

前陣子努力瘦身有成的安心亞，與我們分享了她1個月減7公斤的方法：

1. 每天午晚餐都吃自己煮的水煮雞肉，用不同醬料增加風味，如黑醋、海鹽、橄欖油等，讓自己吃得不會太膩，清爽又美味。

2. 其他時候若肚子餓就吃芭樂、香蕉、地瓜等水果。

3. 完全戒除含糖飲料，幾乎喝水或茶花，實在戒不掉的拿鐵就喝無糖的。

4. 一周兩次跑步訓練，搭配NTC運動，睡前也會做一些訓練肌肉的運動。

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不到一年的時間，我們再見到安心亞，更瘦了！

不但沒有遇到減肥的撞牆期，甚至沒有溜溜球效應，安心亞笑說：「之前為了準備跨年演唱會，我認真跑步了兩三個禮拜，那陣子大家看到我都覺得我瘦的太誇張！」到底怎麼樣的跑步方法如此有效？安心亞的跑步法，只要15分鐘，效果卻比30分鐘、1小時更加明顯！

安心亞15分鐘跑步法：

每天15~20分鐘（假如太忙的話，至少兩天一次），跑步機的速度設定：連續10分鐘10以上，慢慢往上加，例如：前10分鐘速度10，第11分鐘速度11，第12、13分鐘速度12，第14分鐘速度13，第15分鐘的時候調為14…以此類推⋯，但主要還是要看每天狀況，但建議維持在10以上，讓自己很喘，流很多汗，即可收操拉筋。

※編輯：yoyo |

（完整文章請看VOGUE.com）



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