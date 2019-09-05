FB隔一段時間就「刪除好友」　看似神經質但背後有「重掌人生」的含義

▲你身邊是否有些好友，會定期刪除FB上的「好朋友」呢？（圖／翻攝愛情的溫度官網）



編輯／Rose

身邊總有一些好友，隔一段時間就會整理Facebook好友名單，固定「刪好友」，有些人還會再刪除前先告知：「若是太久沒有互動的好朋友，今晚可能會被刪除！」看到這句，「好朋友」就會緊張，趕緊浮出水面，要對方不要刪。

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▲刪除前或許會先預告，平常沒聯絡的人，掰掰喔～（圖／翻攝愛情的溫度官網）



看似神經質的刪好友舉動，其實背後含義可不是這樣，這代表的對生活的豁達，不過度執著於「看似」交友廣闊的表象，而是珍惜常常聯絡的朋友；同時也為對過去感到不滿的自己，找到抒發的藉口，人際關係的整理就是這樣子的。

刪除好友的背後究竟代表了哪些事情？

【1】活在當下，珍視常聯絡的朋友

在網路世界，按一個按鈕就能「交朋友」，時間拉長來看，臉書好友3、500個不是不可能，但真正有聯絡的又有幾個？如果不是重要的朋友，有必要花時間Follow他的生活嗎？還不如定期梳理人際關係，珍視常常聯絡的朋友，把握當下就好。

▲「刪好友」代表更看中現實生活中有交集的好友們。（圖／翻攝愛情的溫度官網）



【2】丟掉對過去不滿意的自己

刪除好友某方面來說，就像刪除了那時期的自己，如同分手不再聯絡一般，不願意想起過往那些不好的回憶，於是把一起度過那段時間的好友刪掉了，就像丟掉了自己不好的那部分，昂首踏向更好的明天。

▲「刪好友」象徵把過去不好的自己也刪除。（圖／翻攝當你沉睡時官網）



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【3】贏回對生活主導權

生活中有太多不是自己能掌握的事情，起碼人際關係講究雙方頻率，若是合不來，果斷刪除也沒什麼不好。至少，對於交朋友這件事，還是能掌握主導權的。

▲果斷「刪好友」，贏回人生主導權。（圖／翻攝當你沉睡時官網）

