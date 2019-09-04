上班日仍搞到半夜1點才睡　壓力過大讓你得了「晚睡強迫症」

▲你也是上班一條蟲，下班一條龍的人嗎？得了晚睡強迫症，讓你總是凌晨才睡覺，一大早根本起不來。（圖／翻攝PEXELS）



編輯／Rose

你是「晚睡強迫症」患者嗎？明明每天早上都想著今晚一回家就要準備「洗洗睡」，但最後的結果是又拖到凌晨2、3點才睡。上班一條蟲，下班一條龍，總有用不完的精力，但每天早晨都超難熬，因為睡太少超難起床！

要擺脫晚睡強迫症，首先要先認知自己晚睡的主因是什麼，從根本原因下手，才能擺脫晚睡、早晨痛苦的無限循環。

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【1】睡前愛用電子產品

▲習慣在睡前滑滑手機、吃宵夜，難怪睡覺時間會不斷延後。（圖／翻攝PAKUTASO）



睡前滑手機是不好的習慣，除了對眼睛有不良影響之外，各式各樣的分心元素，反而讓你睡不著，持續延後睡覺時間。

該怎麼解決呢？睡前1小時可以停止使用所有電子產品，洗洗澡、擦擦乳液為自己按摩一下，舒緩一天的疲憊，就準備睡覺了吧～

【2】不自覺的壓力



▲睡前思緒無法停下來，想著各式各樣的事情，為自己添加了許多壓力。（圖／翻攝PAKUTASO）



睡前思考一天發生的事，不停回想今天做錯哪些事，以及明天即將執行的待辦事項，思緒沒有真的停下來，不知不覺中為自己添加了壓力，自然而然睡不著。

建議會不停思索這些的人，不妨把待辦事項先寫下來，清空大腦，好好睡一覺。

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【3】夜晚才有靈感來敲門

▲半夜才有靈感來敲門，總是在半夜工作。（圖／翻攝PEXELS）



白天的紛紛擾擾，太多令人分心的事物，反而造成創意工作者沒辦法好好思考靈感，往往只有夜深人靜時才能好好發想創意，熬夜總是不得已。

若真的是這類型的人，建議給自己制定一個期限，比如說一小時內一定要搞定，若沒辦法處理完的話，先暫時將腦中思考的事情條列下來，睡一覺後，隔天一早再來依序發想。