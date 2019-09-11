別傻了！努力不會成功、善良就等著被欺負　致上班族們的職場警示錄

▲崴爺跟上班族們說，別以為努力一定會成功，其實不然。（圖／翻攝經常請吃飯的漂亮姊姊Jtbc官網）



編輯／Rose

微型創業家崴爺在粉絲團分享個人職場經驗，吸引20萬粉絲，近日他在新書《外掛人生：多重身份讓你不怕風口換位》中列出「現代職場警示錄」，一棒打醒上班族們。他對上班族喊話，「別傻了！努力不一定會成功」、「談錢，不代表現實；愛錢，才會更努力」、「只有善良，就等著被子彈穿過胸膛」。

菜鳥上班族們，崴爺講的話要聽，以下現代職場警示錄，煩請銘記在心。

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▲崴爺老實說，在職場上善良只會被欺負。（圖／翻攝經常請吃飯的漂亮姊姊Jtbc官網）



＃談錢，不代表現實；愛錢，才會更努力

錢，這麼俗氣的東西，卻是這麼的「實在」，我們都非不用為錢煩惱的天之驕子，何不帥氣點承認「有錢真好」？

▲談錢不代表現實，反而是努力的動力。（圖／翻攝PEXELS）



＃「努力就會成功」？別被這句話給消費了

努力就會成功，是相對不是絕對，把努力用對地方，否則你的努力，最後只會變一種「自我安慰」。崴爺從職場經驗舉例，告訴上班族們「別以為戲棚下站久了就是你的」，他從合作的企業客戶老闆中發現，他們大部分都具備3個成功特質。

▲努力不一定會成功，別被這句話給洗腦了。（圖／翻攝經常請吃飯的漂亮姊姊Jtbc官網）



1.「斷捨離」的時間管理方式

不浪費時間「糾結」小事，專注在關鍵事物上，就能快步前進。

2.目標意識發現

成功的人對大方向、小方向，大至經營方針，小至專案任務，都有明確目標。

3.會「資源盤點」

成功的大老闆通常很有自知之明，知道自己擁有什麼資源，明白優勢，另外也知道自己的短處，懂得去跟其他人交換資源，發揮長處、隱藏劣勢，強大自己。

＃你若只有善良，就等著被子彈穿過胸膛

▲江湖上，不懂得感謝與互相幫忙的人太多了！（圖／翻攝經常請吃飯的漂亮姊姊Jtbc官網）



崴爺要大家記得，「這江湖，不懂感謝的人太多了」、「這江湖，得寸進尺的人太多了」、「這江湖，不懂互相的人太多了」。他警告，這世道很多人只是想利用你的善良，達成自己的目的，別耍笨了！