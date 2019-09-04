孔曉振、全智線愛的DELVAUX好「玩皮」　用牛皮做成「偽燈芯絨」小提包

▲DELVAUX秋冬系列重點包款搶先逛。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

有近200年歷史的比利時皇家手袋品牌DELVAUX，甚至有「比利時愛馬仕」稱號，除了過往受到南韓女星孔曉振、全智賢等人力捧外，今夏台灣女星包含超級巨星Jolin蔡依林、曾之喬、孫芸芸等人私服穿搭都曾現蹤。今（9／4）在台發表2019/2020秋冬系列，端出台灣限定款，限量15只吸客。

▲因應BELLAVITA十周年，特別推出台灣限定款，售價NT$168,100元。



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DELVAUX台灣唯一專賣店就在BELLAVITA寶麗廣場，曾創下每到貨秒被掃空的紀錄，適逢BELLAVITA十周年慶，特別推出台灣限定款，採用經典的Brilliant象牙白Ｘ糖果紅撞色款，全台限量15只，且全球僅該店販售，翻開包蓋還有燙銀的「Taiwan Exclusive」字樣，極具紀念價值。

▲翻蓋包蓋，燙銀字體寫著Taiwan Exclusive，極具收藏價值。（圖／品牌提供）



每季皆會推出獨有季節色系，本季推出胭脂粉、勃根地酒紅、芒果黃、以及孔雀綠，後者加入珍珠母貝粉，散發細膩氣質光澤，是本季特殊色彩。

▲2019秋冬推出四款季節色，並仍持續推出更講究工藝的「漸層色」。（圖／品牌提供）



DELVAUX在皮革作品上求新求變，本季引人矚目的工藝，是將牛皮粒面輕輕打磨，再以壓紋處理營造出近似於「燈芯絨」視覺感與觸感的皮革技術，讓人嘆為觀止。

▲Brilliant系列德比風牛皮小型肩揹手提包，將牛皮做成「偽燈芯絨」質感，售價NT$168,100元（圖／品牌提供）



另外一款Brilliant系列包款，以蘇格蘭格紋Tartan為靈感，採用雷射打洞、手工穿引縫製工序，將長達3.5公尺的季節色系皮條穿入編織，集結本季重點色彩打造引人注目的活潑款式。

▲ Brillant系列：孔雀綠寬版蘇格蘭紋牛皮肩揹手提包，售價NT$176,600元。（圖／品牌提供）



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以Victorian為名的工法，以維多莉亞時期的貴族荷葉邊折飾為靈感，將牛皮打薄黏製成雙色效果，並配合手工扭結工藝，在包身上製造出立體3D效果，將小包皮革工藝玩到極限。

▲Tempête系列：維多莉亞風皮革皺褶小型肩背手提包，售價NT$151,300元。（圖／品牌提供）

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 4 日 上午 7:26 張貼