泫雅「單穿黑色Bra」大街奔跑　零贅肉體態靠火辣健身Style養出來

▲南韓女星泫雅作風大膽，最近還單穿Bra當街跑步。（圖／翻攝泫雅IG）



記者張妤瑄／台北報導

南韓性感小野馬泫雅與師弟E’dawn愛的高調，感情世界幸福美滿，換了新東家後事業也穩步回到軌道。近日，泫雅Po出開心跑步的影片，只是讓人看傻眼的是她「單穿黑色Bra」在大街上跑步，超大方行徑讓人看傻。原來，「小野馬」的性感身材竟是這樣練出來的！？

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▲泫雅穿Bra在街上奔跑，畫面超火辣。（圖／翻攝泫雅IG）



泫雅是南韓演藝圈有名的活潑女星，鏡頭前鏡頭下動作一籮筐，超好動個性讓她的instagram總是相當精彩，花絮超多。最近，她疑似PO出工作之餘的健身畫面，只見她超大方，只穿著黑色Bra就當街奔跑起來，超養眼的火辣畫面，讓人不禁羨慕起當天經過的路人們。

▲泫雅當天應該有工作，直接穿著性感造型小小健身一下。（圖／翻攝泫雅IG）



穿Bra當街奔跑畫面很撩人，其實泫雅是南韓演藝圈有名的性感女星，以電臀與鉛筆長腿聞名，近日她曾Po出穿著For Love＆Lemons的白色小雛菊洋裝，超迷你裙長讓她坐在沙發上隨意勾著腿的模樣，就相當火辣撩人，跟單穿Bra在街上奔跑的養眼畫面不相上下。

▲泫雅穿For Love＆Lemons白色小雛菊洋裝，搭配BURBERRY的黑色肩背包與CONVERSE All Star拖鞋。（圖／翻攝泫雅IG）



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實際上，泫雅的骨感身材也是遠近馳名，零贅肉體態讓她在工作上能詮釋各種性感的服裝，雖私下穿搭總給人「小孩體態」的感覺，但她能以紙片身材走天下。近日，她曾分享工作時的「中空」造型，只見腰間不只沒有任何贅肉，還微微內凹，幾乎零脂肪的狀態讓人驚呆。

▲泫雅「中空裝」，腰部零脂肪狀態讓人傻眼。（圖／翻攝泫雅IG）