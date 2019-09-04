退休到偏鄉服務！仁醫外出沒看到診...慘遭250人活活揍死

▲老醫師慘遭250人活活打死。（圖／翻攝Deben Dutta臉書，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

印度一名老醫師德本杜塔（Deben Dutta），在2005年退休後仍前往阿薩姆邦（Assam）為當地居民服務，未料日前一名女茶工前來看診，但午休時間他剛好外出不在醫院，最後女茶工還是不幸身亡。事後，250多名村民、茶工紛紛認為醫師「疏忽職守」，並包圍診所等他回來時活活把他打死。目前，印度警方已經逮捕21位涉案村民，將依法偵辦。

綜合外媒報導，今年73歲的老醫師德本杜塔，31日中午剛好有事外出，不料這時有一名情況危急的女茶工前來就診，於是護理師決定先幫她注射生理食鹽水，但過沒多久仍不幸身亡。消息一出，茶園工人都很憤怒，全都認為是醫師沒有盡到本分而導致女茶工死亡，因此聯合其他村民包圍醫院。

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德本杜塔回來時，隨即被多達250名村民和茶工們圍毆痛扁一頓，之後失去意識還被關在某個房間內，不讓他進行治療。警方獲報趕達現場時，急忙逮捕其中21人，但遍體鱗傷的德本杜塔還是因傷勢太重沒及時就醫，最後也身亡。

得知德本杜塔的死訊，印度醫學協會（IMA）和阿薩姆醫療服務協會（AMSA）發起24小時罷工，從3日早上6點至4日早上6點，以抗議這群暴民的行為。