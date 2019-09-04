蔡依林「超合身花豹裝」將身材打出原形　零贅肉曲線讓網友跪了

▲蔡依林搶先在舞台上穿MONCLER與英國新銳設計師Richard Quinn合作的聯名系列服裝。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

亞洲天后蔡依林穿衣不設限，日前出席「全球華人歌曲排行榜」時，將超高難度的豹紋雛菊連身衣穿上身，超貼身設計將身材曲線打出原形，但Jolin就是敢，果然穿上身後，完美穿出巨星氣場。一頭金色捲髮配上雛菊豹紋裝，小花豹模樣迷死眾生，讓粉絲們甘拜下風。

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▲蔡依林穿的這套「花豹裝」，超考驗身形。（圖／品牌提供）



Jolin自己Po出照片後，語帶雙關的寫下「豹緊處理」，除了吸引忠實粉絲阿信愛心表情符號外，也獲得廣大粉絲們的迴響，大家紛紛浮出水面留言，有人讚「辣翻了」，也有人說「美豹❤️」、「豹美」、「會豹緊」，更有粉絲認證「只有Jolin能超越Jolin」。

▲粉絲們看到這套服裝後給予大大讚美，甚至有人說「只有Jolin能穿越Jolin」。（圖／品牌提供）



除了不斷在音樂作品上力求突破外，Jolin維持身材，不斷在時尚造型上挑戰自我，突破每一次登場的驚艷感，也讓粉絲們都跪了。此次，搶先穿上「羽絨之王」MONCLER與英國新銳設計師Richard Quinn首次聯名的系列作品，將前衛的豹紋連身裝穿上身，配上「義大利搖滾鞋王」GIUSEPPE ZANOTTI水鑽高跟鞋，氣場飆高，再創吸睛高峰。

▲Jolin搭配「義大利搖滾鞋王」GIUSEPPE ZANOTTI的水鑽高跟鞋站上台，氣勢超強。（圖／品牌提供）



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仔細看這件連身裝，高領設計連連手指、腳底板全都「無縫」，除了考驗「身材曲線」之外，也意味著穿脫不方便程度，一套上甚至連上廁所都相當麻煩。從Jolin貼出的花絮照就能知道，穿著期間她甚至只能吃香蕉果腹，才能展現如此完美的效果。

▲連身裝讓身材曲線全都露，Jolin只能吃香蕉墊胃。（圖／品牌提供、翻攝Jolin IG）