脫歐亂局「21議員倒戈」　強森豪賭：10月15日提前舉行大選

▲強森4日在英國國會下議院發言。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

在保守黨21位議員倒戈後，英國下議院意願3日以328票對301票結果通過動議，取得議會議程控制權，意味著4日能夠尋求立法阻止無協議脫歐的發生。英國首相強森（Boris Johnson）則賭上政治生命，提議於10月15日提前舉行大選，此舉很有可能讓保守黨喪失執政地位。

按照現行法案，脫歐大限為10月31日，假如英國國會來不及在此之前通過新法，無論有無達成協議，英國都會在這天自動脫離歐盟。不過，在議員們通過議事決定權動議後，下議會得以討論由工黨議員班恩（Hilary Benn）阻擋無協議脫歐法案。

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法案要求英國政府在10月19日以前與歐盟達成新脫歐協議，或是爭取國會同意無協議脫歐。如果強森兩者都無法辦到，就得再與歐盟理事會協商，再度延長里斯本條約第50條3個月，將脫歐期限延2019年1月31日。

強森4日在下議院強硬表示，如果國會真的通過上述法案，那麼他就會提出於10月15日提前舉行大選。外界分析，如果真的提前舉行大選，保守黨或許會喪失執政地位，而強森也將成為英國歷史上任期最短的首相。

根據2011年通過的《定期國會法》，首相能夠在下議院提出提前大選的動議，但必須獲得下議院650席議員中3分之2同意。工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）稍早前表示，他也贊成提前大選，但將無協議脫歐的可能性排除仍是第一要務。