秋冬把床單變繪本　麗莎和卡斯柏「夜遊巴黎」，童話故事當主角好可愛

▲La mode與麗莎和卡斯柏聯名商品「夜遊小巴黎」。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在越變越冷的天氣下，把臥室變溫暖療癒，最方便的方式就是選對床寢。La mode寢飾今年再與麗莎和卡斯柏推聯名商品，以夜遊小巴黎、環遊世界為主題，還有星空屋系列，用青蛙王子、狐狸、獨角獸等做主角，柔和的顏色搭配讓整個空間都亮起來。

以敘事性圖案風格見長的La mode寢飾，2019秋冬以漫步童話為設計靈感來源，新品將為青蛙王子、拇指姑娘、小紅帽、青鳥、三隻小豬等故事主角，重新演繹繪製，且賦予新的故事畫面，直接把床單變成繪本，無論是大人小孩都能邊睡邊療癒。

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▲小豬三兄弟100%精梳細棉兩用被印花床組，原價9,960元，特價3,980元。

可愛的插畫圖案，加上歐洲的森林星空，或是美麗的雪花場景，讓夢幻感加倍，在森林小屋系列中，以南瓜拿鐵色為主色，呈現秋冬的溫暖感，故事原型來自於小紅帽、拇指姑娘、三隻小豬等，以帶有北歐童話的繪畫風格詮釋，也很適合木質裝潢的家居空間。

▲紅帽歷險記100%純棉磨毛印花床組，原價9,960元，特價4,980元。

▲野餐好朋友100%精梳細棉兩用被印花床組，原價9,960元，特價3,980元。

糖果屋則充滿夢幻感，以糖果國度的動物們為概念，可愛的甜心兔搭配甜甜圈、杯子蛋糕、草莓噴泉、薑餅屋等元素，走滿滿甜美的粉色系，原價9,960元至11,960元，新品特價3,980元至4,980元。

▲草莓噴泉100%精梳細棉兩用被印花床組，原價9,960元，特價3,980元。

此外，今年再推3組「麗莎和卡斯柏」聯名款床寢，用畫布般風格描繪出巴黎夜景的「夜遊小巴黎」、充滿夢幻粉紅色的「甜蜜魔法師」，以及適合小男生或中性風格的「環遊世界趣」，原價10,960元，新品特價5,480元。

▲麗莎和卡斯柏聯名款床寢「環遊世界趣」。