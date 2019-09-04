巴西7名哈韓妹被騙到韓國「出道」　卻是在按摩店賣淫

▲7名巴西哈韓妹來甫入境韓國就被囚禁，再被賣到地下按摩院從事賣淫。(示意圖／取自視覺中國CFP)

國際中心／綜合報導

5名韓國男子不久前以介紹出道為由，誘騙7名熱愛韓流的巴西女子到韓國。入境後後她們先是被囚禁、接著再被賣到按摩店，被強迫從事性交易。目前嫌犯已被警方逮捕。消息曝光後，引發韓國與巴西輿論譁然。

據「韓聯社」及《韓國時報》報導，今年7月初，嫌犯透過社群接觸受害女子，主動提供免費來回機票，熱情邀請她們越洋圓星夢。當中一名40多歲的嫌犯在社群的訊息中說：「我可以讓你們成為名人或是模特兒。」

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7名巴西女子懷抱星夢來到韓國後，甫入境就被嫌犯沒收護照、取消回程機票，並囚禁在京畿道高陽市與坡州市的民宅裡，受到嚴密看管。後來她們被賣到地下按摩院，被迫賣淫。

警方表示，受害者的年齡在20至30歲之間，每個人被以200萬韓圜(約4萬元新台幣)賣出去。據瞭解，嫌犯自稱是黑道幫派分子，威脅被害人乖乖就範，還恐嚇她們如果逃出去報警，也會因為賣淫的行為，受到法律制裁。如果想要離開，就必須認真(從事性交易)工作，償還債務(來韓國的機票錢)。

8月17日，兩名受害女子趁嫌犯不注意時，設法聯繫上巴西大使館，警方獲報後追查，才讓整起案件曝光。警方表示，7名受害人目前被安置在移民收容所裡，受到良好的照顧與保護。5名嫌犯因涉及綁架、禁錮、人口販賣以及仲介性交易等罪名，已遭到逮捕。

消息被韓國和巴西媒體曝光後，引發輿論譁然。許多韓國網友氣憤地表示，這些嫌犯簡直是給國家、給韓流丟臉，應該「全都押到巴西去受審和判刑」。