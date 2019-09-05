小紅書熱議！「日本小LV」20款新色美翻　1包3背法CP值破表

▲russet 20周年，推出多達20種繽紛配色讓櫻花妹失心瘋。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

有「日本小LV」美譽的人氣品牌russet，小巧可愛的外型除了成為櫻花妹們的最愛，也在小紅書上爆紅。如今邁入20周年，推出了CANDLE SERIES（蠟燭包）。多達20種鮮艷配色，且一包多背法CP值爆表。

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▲「日本小LV」russet 花紋典雅可愛，均NT$6,480。（圖／品牌提供）

東京職人包款品牌russet，以平價且實用的外型走紅，與LV相似的LOGO印花，讓它擁有「日本小LV」的封號，然而精品工藝，卻有親民價格備受粉絲們喜愛。

此次20周年限定的CANDLE SERIES（蠟燭包）系列，以生日蛋糕為靈感來源，將蠟燭形象放在設計上，採用雙色設計，一次推出20種配色，每一種配色都代表一根蠟燭，十分具有變化性與組合性。

▲CANDLE SERIES蠟燭包適合日常使用。（圖／品牌提供）

另外，使用職人織造的經典LOGO緹花布，細緻的圖樣有著因織造過程中採用北陸地區解凍的雪水而透出的光澤感，更顯得時尚優雅。最吸睛的還是豐富配色，採用鮮艷的撞色搭配，每一種造型都備受矚目。

包體空間十分充足，很適合日常上班族佩戴，可放入A4尺寸大的物品乃至於筆記本電腦。然而一包多背法更是加分，貼心的內部口袋和可拆卸肩背帶設計，不論是肩背、側背、手提都能夠輕鬆駕馭。

同樣來自日本，今年夏天必買的PVC材質「NaNa-NaNa」成為大勢焦點，除了百搭性能，最亮眼的還是透視效果，能夠窺探裡面裝了什麼寶貝，可愛時尚的外型超加分，A4包的價格也落在四千元內，適合小資族群購入。

nana-nana（@nanananaofficial）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 4 日 上午 4:07 張貼

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