想要吃不胖？7大好習慣幫你養成「易瘦體質」　早點睡很有用！

▲「易瘦體質」其實可以從日常生活習慣慢慢調整而成。（圖／翻攝IG@3.48kg）



編輯／Amamda

常常聽到很多人說自己「喝水也會胖」，總是羨慕吃很多都不會胖的人，但那些所謂吃不胖的人，其實都是透過許多健康的飲食、生活好習慣，養成了「易瘦體質」。想要健康、長久地瘦下來，不容易發胖？快透過這7件事幫自己調整成易瘦體質！

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▲每天起床先喝一杯溫熱水好處多，還能幫助促進代謝。（圖／翻攝pexels）

1.起床先喝一杯水

早上起床後先喝一杯水，溫熱水更好，不僅幫身體補充一晚散失的水分，也能幫助身體排除毒素，促進代謝。

2.每天溫熱水泡腳

許多中醫都會推薦女生多泡腳，泡腳可促進血液循環，幫助代謝，不僅養生，氣色也會跟著變好，代謝好了，自然也就較不容易發胖，像是以《後宮甄嬛傳》大紅的女星孫儷就是泡腳愛好者，還常會微博上提醒粉絲要泡腳。

▲飯前先吃蘋果或喝杯水，都能提升飽足感。（圖／翻攝pexels）



3.吃飯前先吃顆蘋果

人在太餓的情況下容易暴食，一不小心就吃進太多東西，不僅容易發胖，吃太飽也易脹氣、不舒服。在吃飯前先吃顆蘋果，蘋果熱量不高，是低卡高營養水果，且可帶來飽足感，飯前先吃一顆，就不容易因太餓而吃下過量食物了。如果出門在外，手邊沒有蘋果，也可以喝一杯水代替。

4.良好飲食習慣

吃飯時細嚼慢嚥很重要，慢慢吃、小口小口吃，用餐時間至少20分鐘以上，避免因吃太快，導致身體接收到「吃飽」的大腦訊號前吃下過量食物。另外，不要吃到飽，而是要吃到「不會餓」，每餐都吃七分飽就好，當身體習慣了，能自然控制住食量，就不容易暴飲暴食。

▲早點睡覺還能幫助避免睡前嘴饞吃零食。（圖／翻攝pexels）



5.早點吃晚餐，早點睡覺

大部分人晚上活動量較低，所以晚餐要吃少一點，且盡量早一點吃。另外，早點上床睡覺，不要熬夜，不僅是為了身體好，也能避免晚餐後到睡覺前間隔時間太長，容易嘴饞。

6.一定要吃早餐

早餐吃得好，一整天都不會太餓，另外，把想吃的高熱量食物從晚餐換到早餐吃，吃的沒有減少，但較不容易胖。

7.吃飯時間要規律

飲食不規律，很容易讓人一直想吃東西，所以三餐要固定吃，盡量在定好的時間規律吃飯。

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