最奢華的美容油！Darphin芳香精露注入24K金箔　一抹發光暗沈bye

▲Darphin經典芳香精露加入24K金箔，推出精品級美容油。(圖／記者張毓容攝)

記者張毓容／台北報導

近年來美容油保養熱潮持續延燒，而法國頂級芳療保養專家Darphin的百妍極緻芳香精露堪稱「油保養」經典，就算沒用過，也一定有聽過！已經有8款不同香氣的芳香精露家族，即將在今年10月加入一位新成員「百妍24K黃金極致芳香精露」，多了滴管設計，更注入24K黃金金箔，不僅是現代人疲勞暗沈的保養救星，更是精品級發光精華油。

雖然精油保養越來越普及，但還是有許多人對美容油有著錯誤觀念，像是認為美容油會阻塞毛孔、只有晚上才能用油保養或是油肌不適合等，都是常見的油保養迷思。但透過尖端科技和珍萃花植精油打造而成的百妍極緻芳香精露，分子細小、親膚好吸收，能幫助油水平衡，連油皮星人都愛用。

請繼續往下閱讀...

▲接近純金等級的24K金箔，用手輕抹立即化開。(圖／記者張毓容攝)



即將全新推出的「百妍24K黃金極致芳香精露」，沿用經典百妍精油複方，更添加了接近純金等級的24K黃金金箔，輕晃瓶身，比髮絲還細300倍的0.1微米金箔就會散佈在整瓶精華油中，用手輕抹即能化開，可潤澤、明亮、滋潤、撫平細紋、幫助油水平衡等全方位修護肌底，讓膚觸更細緻柔軟，並展現自體發光的飽滿光澤，堪稱是現代人疲勞暗沈的保養救星。

▲這次多了滴管設計，取用更方便。(圖／品牌提供、記者張毓容攝)

這次新增滴管設計，取用時更加方便，搭配全新「Dry Oil 輕質油」質地，極高親膚性可瞬間滲透吸收，滋養潤滑肌膚，但不留厚重油膩感。建議可於精華液後、乳霜前，取5～8滴均勻按摩，除了直接使用外，美容專家更推薦以下4種進階用法，讓一瓶美容油用出5種變化。

1.混搭精華液：取5滴24K小金瓶加入精華液一起使用，可幫助提升油水平衡。

2.混搭芳香精露： 先取3滴芳香精露於掌心勻開、嗅吸按壓，再取3滴24K小金瓶按摩全臉，開啟療癒芳療氛圍。

3.混搭面膜：取1/3管24K小金瓶做全臉按摩後，再接續使用面膜，帶動滲透吸收。

4.混搭粉底液：取1滴24K小金瓶加入粉底液中一起使用，可提升底妝光澤、妝感更服貼。

▲DARPHIN 百妍24K黃金極致芳香精露，30ml，NT$6,800。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App