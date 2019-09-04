跳跳床彈簧「時速113km」射出　直插他背上…深度竟達5cm！

▲跳跳床。（圖／取自免費圖庫pixbay）

記者黃心瑀／綜合報導

跳跳床是許多小孩們玩樂的天地，但英國12歲的小男孩傑米（Jamie Quinlan）就沒有那麼幸運了，他日前在朋友家玩跳跳床時，床內的彈簧突然射出，以每小時約70英里（約113公里）的速度，插入他的背裡長達2英寸（約5公分）的深度；在緊急的情況之下，他就這樣帶著彈簧前往就醫，就連醫生也被這離奇的場景嚇到。

根據外媒報導，傑米在8月31日時到朋友家中玩，正當他在跳跳床上蹦跳時，突然感受到背上傳來一陣異樣的感覺，隨後竟發現原本應該在跳跳床裡面的彈簧，竟然穿破墊子彈射而出，就這樣以極快速的速度，硬生生的插入他的背上，而且深度深達5公分。

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傑米的爸爸昆蘭（Quinlan）在接到電話後，緊急趕往現場將兒子送醫急救，但當時的情況實在太危急，讓他一度以為會就此失去兒子；他說，這種意外非常的可怕，很有可能會發生在任何人的身上，如果今天彈簧插入的地方是頭部或是喉嚨，兒子極有可能會死亡，希望大家知道這件事後，可以知道跳跳床有多危險。

傑米則表示，當下他真的很緊張，一直保持著清醒讓自己不要暈厥，到醫院時醫生花了大約10分鐘的時間把彈簧弄出來，這些醫生也是第一次遇到這種病例；儘管彈簧已經取出，傑米仍會覺得有東西插在背上，但值得欣慰的是，他的傷口復原得很好，情況也沒有變的更糟糕。

Boy has a metal spring embedded two inches into his back after it shoots off a trampoline 'like a bullet' https://t.co/rGDKNLGb0o