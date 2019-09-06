30歲後的輕奢主義：用自己的努力滿足生活，隨心佈置理想中的家

▲（圖／好俬官網）

成長到一個階段後，總忍不住對「自己的家」感到憧憬，是渴望擁有實質物件的房子，也是憧憬和愛的人成為家人相伴。尤其是在一天忙碌之後，回到自己一手打造的家，總有舒心的踏實感和歸屬感，不為誰而忙，隨心地過著想過的日子。偶爾，空閒時逛逛家具家飾店、至花市添購花香和綠意，透過居家佈置小小的妝點，為生活增添些變化，注入充滿生機的流動。

30 歲後的我們，或許不見得已經成為想成為的大人，但前些日子努力累積的儲蓄卻也足夠引領我們，一步步打造屬於理想中的家。

先從選購順眼合適的家具開始

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每當想添購新的家具時，編輯總喜歡到文昌街晃晃，不若IKEA的快時尚簡約感，這裡的家具多了些韻味和多樣的風格化，每間的選品和訂製都流露出獨到的眼光，仔細探尋，經常能找到宛如已在那等你好久的傾心物件。

好俬The Home

▲（圖／好俬 官方粉絲專頁）

好俬The Home是在今年才正式營運的家具選物店，店內空間不大，但卻能巧妙地為每一個家具營造最適合的氛圍。為了符合台灣人使用上的舒適度和小宅的需求，好俬特地選品了 4 個獨具一格的亞洲質感家具品牌，包括Nestnordic、LUOOMA、fynd以及Arreda，裡頭所有品項都是原裝進口。其中帶點精巧玩味感的LUOOMA和俐落精品風的Nestnordic，更是重金禮聘北歐設計團隊精心設計而成，最深得30歲上下都會男女的喜愛。

編輯悄悄話：編輯很喜歡好俬官網和現場訂價一致的透明化，就算害羞尋價也不用怕！而且現場的實品質感更勝官網照片一籌。

清妍家具furniture + design

▲（圖／清妍官方粉絲專頁）

如果說好俬是輕奢感的風格，那清妍就是大方有氣勢的奢華！清妍家具就在好俬附近，推開厚實木質的大門後，旋即可以看見包羅現代、古典、美式、工業等等的各式風格的家具。和好俬主打質感與價位兼具的設計師品牌不同，清妍更重是每個物件和居家空間的契合度，客製化的訂製服務不論材質、形狀、尺寸，都可以根據不同的需求量身打造專屬的家具，推薦給有一點口袋、不想將就妥協生活的你。

編輯悄悄話：清妍家具比較適合中大宅的空間陳設，店內也有常駐的家配師熱心提供詳細且專業的擺置建議喔！

家飾配件也是創造居家風格的一環

泥在

▲（圖／IG@nizai.art）

泥在是編輯在好俬中發現的質感水泥盆器品牌，目前除了在好俬寄賣之外，在誠品新板店2F也有實體店鋪可以選購。泥在之所以特別的地方在於，它的顏色是經由多層混色水泥交互灌裂、自由混色暈染而成，並非直接彩繪上去，因此每個盆器都是獨一無二，不能夠複製和重現的！不論是放在家中擺飾，或是想要客製對盆送禮都很適合。

編輯悄悄話：同一品牌還有獨特的水泥香氛蠟燭可以挑選

ZONE 272

▲（圖／ZONE 272 官方粉絲專頁）

ZONE 272是一個以皮革做為創作素材的生活家飾品牌 ，有別於一般皮革給人的個性印象，在設計師的巧手之下，ZONE 272的作品散發一種柔軟的溫度，不僅能呈現居住主人的好品味，也能溫暖生活空間的氛圍。除了燈飾和花器外，編輯特別喜歡他們家的面紙套，植鞣牛皮的材質與簡約的設計，將生活必備的面紙帶往另一個質感高度。

最後用個人品味家居打造生活層次

Vifa Taiwan

▲（圖／Vifa Taiwan官方粉絲專頁）

說到品味生活，音樂絕對是苦悶日常的絕佳調劑。Vifa是丹麥的時尚音響品牌，一次在選物店偶遇之後，編輯就念念不忘它的可愛身影！小巧的造型，加上北歐風的清爽配色，目光很難不被它給吸引。手提握把的設計，更可以在外出旅遊、野餐時也隨時帶上它，不論何時何地都能享受音樂的陪伴。

YEYE葉葉

▲（圖／YEYE 葉葉官方粉絲專頁）

一個溫馨舒適的家，絕對不能少了可以讓人放鬆身心的香氛。「YEYE 葉葉」將工藝材料與精巧的手法應用於生活之中，打造出皮塑擺飾的革植擴香，其以「木質」、「草本」及「果實」這 3 種香味為核心擴香精油，能使屋內散發沉穩清新的居住芬芳。且一點的綠意，正好能為空間帶來盎然的生機，如果你跟編輯一樣是植物殺手，那麼相信YEYE葉葉會是你的「植栽」好選擇。

家，是一輩子的居所。在初搬到一個新空間時，我們不一定要立刻購買好所有需要的家電、家居用品，隨著一些因緣際會和時間的積累，慢慢地一定會找到衷心喜愛的物件，逐漸打造出也許不是最棒、最美，但卻是心目中最喜愛的小宅！

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