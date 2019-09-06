OL衣櫃必備！用「短襯衫主義」完成4個上班族場合穿搭

▲（圖／Pinterest）

身為一位「專業」的 OL，每天穿上的衣著是絕對不能馬虎的！

想要整齊、大方又不失氣質，襯衫就是一個很好的選擇。有別於長袖襯衫給人過於嚴肅、正式的感覺，近幾年短袖襯衫漸漸在時裝界大放異彩，不論是歐美或日系品牌，都能見到它的身影。

以下編輯整理了上班族常需要接觸的 4 個場合，並利用短襯衫來穿出時尚、率性的風格，跟著我們一起看下去吧！

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1. 跟老闆開會時：端莊清新「OL 風」

▲（圖／Pinterest）

雖然現在職場上的穿著，跟以前比起來已經自由許多，不過，如果是要和老闆、高階主管等對象開會，當然就不能穿得太輕鬆。

可以選擇顏色較為柔和的短襯衫，材質以亞麻、絲滑的觸感為主，襯托出優雅、認真的感覺。選好襯衫後，下半身搭上傘狀長裙或是白色的長褲，都很好看喔！

2. 外出拜訪客戶時：乾淨俐落「專業風」

▲（圖／Pinterest）

若是需要常常外出，無論是提案或是跟客戶開會，在穿著方向就得特別注重了。

編輯建議，這時候就選擇百搭又保險的白襯衫吧！由於長袖給人比較單調的感覺，故以變化多端的短袖襯衫來為穿搭增添變化性。無論是開襟設計，還是排扣、V領，以米白、純白的色調為主，配上黑色的長褲，看起來就有一種氣勢十足的專業感。

3. 參與公司活動時：展現自我「可愛風」

▲（圖／Pinterest）

當公司舉辦一些互動活動時，像下午茶聚會、生日Party 等，相對就可以穿得輕鬆一點。

比起前面兩者比較正式的款式，這種時候可以選擇一些含有花樣、圖騰等設計的短襯衫，來凸顯個人的穿搭風格。像編輯就很喜歡碎花的圖樣，簡單地穿上一件牛仔褲、繫個皮帶，就能輕鬆展現活力大方喔！

4. 在辦公室一整天時：簡單自在的「慵懶風」

▲（圖／Pinterest）

當然，也有一整天都不需要出門的時候，此時，就能選擇設計較為寬鬆、自在的設計，以舒適性為主短襯衫。

例如許多日系品牌，皆以棉質、亞麻等材質，做為商品的主要元素。像上圖這類以條紋為主的風格，便很適合想要輕鬆工作一天的我們，而且條紋設計一直都是OL穿搭的重要指標，是衣櫃裡面絕對要擁有的單品之一。

穿搭是一門學問，穿出個人風格指標更是一種態度！隨著世代、環境演變的潮流，看似複雜，其實都有一定的規律在，只要能用對方法，大家都可以簡單駕馭的喔！

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