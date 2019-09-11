燒肉天堂在台中！2019上半年TOP 10排行美食，中秋連假就去吃個過癮

每半年盤點一次好料的時節又到了，台中美食每次都讓人看得流口水！快來看看ＭENU美食誌台中的在地吃貨們又挖掘出了哪些好料！

TOP 10／FERMENTO發酵

西區

小巷走到底、老宅裡的別有洞天！簡潔俐落、又帶點低調奢華的設計感，大理石檯面，玻璃蛋糕櫃裡的繽紛塔類，每種都是每日限量，晚來可就沒得選了！除了甜點、早午餐和特製沙拉也不馬虎、主餐類的義大利麵更是讓人讚不絕口，甜鹹兩個胃一次滿足！

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▲（圖／美食客卡蘿提供）

TOP 9／湯棧

南屯區

忙了一整天沒時間好好吃飯？這間一直到半夜兩點的宵夜場，療癒你的胃和心。有特別的麻油和燒酒鍋底，也有清爽的昆布火鍋，滿滿蔬菜籃和鮮嫩的主食肉品，整個木質色系的空間、用著家常碗筷，像在家吃好料一般安心舒適！

▲（圖／美食客yiwen提供）

TOP 8／HUN 混

北區

這個、爆炸多的蛤蜊，絕對是海鮮控的愛！工業風帶著美式風格的輕鬆自在，適合大夥一起開心聚餐、特別的橘醬是招牌紅醬融入白醬的濃郁滋味，鹹中帶甜的順嘴，而且加飯加麵都是免費的，也可以加碼在打上一顆半熟蛋、滿滿的幸福！

▲（圖／美食客goddess提供）

TOP 7／美好年代BELLE ÉPOQUE

西區

招牌的珍珠鬆餅、還有厚厚的草莓大福舒芙蕾，綿密包進麻糬的的Q彈，鹹食披薩也不要錯過，其中，滿滿的料、薄軟的餅皮遇上香濃起司，實在是太犯規了！

▲（圖／美食客童靖雯提供)）

TOP 6／KACHI泡芙

西屯區

每日現烤的酥脆外皮翻面後，灌進滿滿的冰涼卡士達醬、在溢出的圓圓表面灑上糖粉、火烤炙燒、焦糖牛奶味的甜香，難怪越晚越多人排！

▲（圖／美食客Pinky Chao提供）

TOP 5／屋馬燒肉

西區、西屯區、西屯區

三層下午茶盤上桌、滿滿的鮮嫩肉品、微微醃製的好口感、各種部位一次烤好烤滿、爽快過癮！每間分店生意都好好、重要節慶要聚餐記得要提前預定！

▲（圖／美食客如ㄦの悠閒食光提供）

TOP 4／信兵衛手作壽司

‎北區

這個丼飯的料滿到要掉出來、找不到飯啦！滿滿生魚片、甜蝦、牛肉、飯湯還可以免費續，小巷街邊的一排日式燈籠，吧台前的高Cp美食、在地又好味！

▲（圖／美食客珍奇美食魔法獵人提供）

TOP 3／一笈壽司

南屯區

輕井澤旗下的厲害角色！日式氛圍大空間，平價又好吃的握壽司，只要台幣300元就可以吃到很滿足，另外，點滿五盤還可以玩戳戳樂，大人小孩都開心！

▲（圖／美食客陳琳達提供）

TOP 2／茶六燒肉堂

西區、西屯區

大氣寬敞、一群人相偕烤肉非他莫屬！多人套餐最划算、肉品種類多、附餐選擇也很彈性，保證吃好又吃滿！

▲（圖／美食客yiwen提供）

TOP 1／吐司男晨食專賣店

北區

厚厚的丹麥吐司在鐵板上烤得酥酥脆脆後，夾進鱈魚、龍蝦、安格斯牛等配料，再加入濃起司或打上黃橙橙的生蛋黃，配上新鮮現榨的果汁，小巧而舒適的店面拍照打卡也很可以，難怪勇奪排行榜第一名！

▲（圖／美食客小橘橘橘橘橘提供）

圖、文／MENU美食誌

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