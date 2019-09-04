麗晶之夜封館4小時將進帳1.2億元！千名VIP逛街邊吃頂級餐車

▲2019麗晶之夜今晚登場，入場「門票」超過百萬。（圖／麗晶精品提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

一年一度的麗晶精品VIP之夜，今（9／4）晚正式登場，邀請1000名黑卡貴賓入場，年消費門檻100萬元起跳，其中200名的VVIP，年消費額更在1,000萬元以上，在下午5點優先入場用餐，而800名受邀會員派對則從晚間7時開始，祭出總價值3億3千多萬元珠寶壓場，預計4小時封館業績可進帳1.2億元。

今年派對主題為「Pretty Woman - 麻雀變鳳凰」，在地下二樓精品街佈置電影場景中的歌劇院，HARRY WINSTON、BVLGARI、CHAUMET、BOUCHERON、MIKIMOTO、ANNA HU等珠寶品牌祭出獨家款式走秀。

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▲HARRY WINSTON Secret Combination鑽石項鍊，總重達114克拉，價值近4千萬元。

特殊商品包括HARRY WINSTON全台僅一、由568顆鑽石組成的Secret Combination鑽石項鍊，總重達114克拉，價值逾3千800萬元；CHAUMET NUAGES D’ OR 18K白金和18K黃金項鍊，價值3千萬元；MIKIMOTO頂級南洋珍珠鑽石項鍊，價值為2千140萬元等，另請來獲「三頂高帽」頭銜的主廚林信男為會員烹調佳餚。

▲CHAUMET NUAGES D’ OR 18K白金和18K黃金項鍊。

▲MIKIMOTO頂級南洋珍珠鑽石項鍊。

晚上款待嘉賓的派對會場，也設有近20組時尚餐車供應酒水與創意佳餚，包括精品肉舖RÒU by T-HAM、CHA CHA THÉ采采食茶、法國頂級巧克力名店JEAN-PAUL HÉVIN與Nespresso，以及台中網紅排隊法式甜點名店CJSJ、開元食品法芙娜巧克力也設有美食體驗餐車。

▲2019麗晶之夜派對以多樣化餐車款待會員。（圖／記者蔡惠如攝）

麗晶精品即起至9／15推出「購物黃金周」，祭出5%現金禮券回饋，而消費滿6萬、10萬、15萬及100萬，另加送台北晶華酒店的月餅禮盒、BVLGARI 玫瑰金漾女性沐浴膠、貴婦級保養LA COLLINE極致喚顏凝露，以及晶華國際酒店集團的住宿券。