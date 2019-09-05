2019桃園必吃清單出爐！海鮮媽媽麵、超大顆荔枝蜂蜜桂花冰

2019年桃園好多新進榜的美食，光是泰式料理新進榜的就有兩家！快跟著MENU美食誌小編一起探訪桃園，尋找巷弄中的隱藏美食吧！

TOP10／TUK-TUK THAI CAFÉ 圖圖咖啡館

中壢區

圖圖指的就是泰式嘟嘟車，店家也特別搬了一台到店內。第一次吃推薦點選媽媽麵系列。海鮮媽媽麵兩隻大蝦搭配軟Q麵條，酸辣滋味一口接一口，炎熱夏天再適合不過了！

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▲（圖／美食客Sih Ci Huang提供）

TOP9／清澄甜點製造所SIBRUNCH

中壢區

清澄甜點位於中原商圈內，招牌舒芙蕾鬆餅會依季節不同推出限定口味，點選即附贈一杯飲品。舒芙蕾軟嫩綿密，搭配當季水果一起入口超滿足！

▲（圖／美食客咲咲提供）

TOP8／旅人咖啡館

桃園市

想跟朋友聚會聊天嗎？旅人咖啡館空間裝潢明亮舒適，餐點從義大利麵、早午餐到火鍋全都有，複合式餐點CP值高，份量澎湃，假日下午和好友來旅人一聚吧！

▲（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

TOP7／陪你去流浪

裝潢採用日式簡約風格，可攜帶寵物一起在這裡悠閒的享用米食及下午茶。餐點部分推薦戚風系列蛋糕，因戚風層次豐富不乾澀，而米食部分推薦早午餐，雞腿排外酥內嫩，與酥脆烤麵包一起食用份量十足。

▲（圖／美食客Betty Tseng提供）

TOP6／綠町冰室

桃園市

懷舊日式復古風的店面，除了冰品外也有販售鹹食。來這裡必點的就是荔枝蜂蜜桂花冰，大顆大顆的荔枝鑲嵌在剉冰之中，淋上碟豆花及桂花釀，顏色藍粉交錯十分夢幻，口味也非常特別！

▲（圖／美食客WD提供）

TOP5／好咖HOWCUP CURRY CAFE

超萌甜點為好咖的一大特點，抹茶千層上放了一隻大眼仔麻糬，龍貓、小熊維尼也出現在咖啡拉花上面，想來記得先準備好相機手機，先拍個100張再食用！

▲（圖／美食客Huang Zhujun提供）

TOP4／張豐盛商行

桃園市

想吃傳統的芝麻花生嗎？來張豐盛就可以享受最純正的傳統冰淇淋。冰淇淋口味可選擇花生、芝麻或是綜合，並在上面撒上米香、花生粉等配料，另外，冰淇淋口感綿密濃郁、層次豐富，成分純天然。

▲（圖／美食客Sunny提供）

TOP3／坐著做。海鮮丼飯專門店

中壢區

中壢隱藏的日式料理名店，專販售日式丼飯，湯與醋飯都可以無限量續碗，味增湯裡面放著滿滿蝦頭及大塊魚肉，丼飯生魚片新鮮現切，滿滿海鮮配料都看不到醋飯了！

▲（圖／美食客咻提供）

TOP2／たまたま慢食堂

桃園市

たまたま慢食堂為一間日式冰店，販售各種精緻的日式刨冰、飲料、甜品等。除了刨冰之外日式烤麻糬也非常推薦，外面烤得酥脆微焦，內部Q彈軟嫩，搭配日式甜醬油好美味！

▲（圖／美食客雋岳吃貨人生提供）

TOP1／阿含THAI

中壢區

中壢2018年底新開幕的平價泰式餐廳，用餐環境以木頭桌椅為主，特推泰式打拋豬飯，打拋豬鹹香微辣，搭配半熟蛋黃非常下飯。另外，阿舍不接受電話訂位，想吃就要早點來啊！

▲（圖／美食客Huang Zhujun提供）

圖、文／MENU美食誌

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