送鮮花太落伍！花束裡包美妝品、食物女友更開心　男友快學起來

編輯／JJ 圖／翻攝自Pinterest、IG@dfloristt

收到男友、另一半送的花會讓女孩們感動、心暖暖，但是收到第3、4次就會開始覺得了無新意了吧？女孩們就是難搞的生物，但是想要成功送禮也沒有那麼難，只要將一般花束稍微改造一下，絕對能擄獲女孩芳心！現在在歐美、韓妞之間都很流行這種「變種花束」。

＃美妝派

身為美妝控，如果收到由美妝品組合而成的「化妝品花束」，肯定會開心到跳起來！選擇同一個品牌多樣商品的搭配，看起來會氣勢十足，只不過每樣東西單價較高的話，這束「化妝品花束」可能價值不斐～

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在化妝品間插入一些鮮花點綴更漂亮，也不枉費花束的本意，當然裡頭美妝品的數量多寡、價錢是其次，男友的心意才是最重要的，所以就算收不到這麼澎湃的花束，也要滿懷感謝好好報答～像是這種一枝花配上1-3支唇膏，就很適合預算不多的學生或是小資族，同樣質感滿滿、也感受的到誠意！

而且像這樣子的化妝品花束，裡頭要放什麼化妝品女生還是最懂，所以也很適合閨蜜們之間送來當生日禮物，姊妹最適合什麼色再清楚不過了～

yuna（@yuna__mello）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 24 日 上午 5:00 張貼

＃食物派

那如果你是屬於比起美妝更愛好美食的女生，就可以暗示男友送這款「食物花束」，不管你愛吃什麼食物，想辦法給他包起來就對了！像下面這款SNICKERS巧克力＋鮮紅玫瑰花的組合意外的相當搭配，夠女友吃上很長一段時間了。

驚人的是，連這種炸雞、速食也有人送，外觀上看來很逗趣，即使不是情人關係，朋友之間互送也很有趣～

INDOMIE CAKE&FOOD BOUQUET（@illegalization.taste）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 18 日 下午 8:30 張貼

最簡單，且價錢相對比較低的就是「零食花束」，想要送得很豐富、營造氣派感，就算塞得滿滿的也不至於會荷包大失血，是許多網友的第一考量。

另外，喜歡送麵包、蔬菜、水果的也大有人在，大家都創意十足呢！

@bounty_presents_ 分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 25 日 上午 7:50 張貼

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