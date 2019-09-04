「館長」金材昱來了！TIFFANY金項鍊戴手上　抵台微微笑

▲金材昱今晚抵達台灣，為明日的Tiffany美鑽傳奇主題展揭幕預作準備。（影／品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

「館長」來了！36歲男韓男星金材昱應珠寶品牌Tiffany & Co.之邀，今晚抵達台灣，為明日品牌於華山1914文化創意產業園區舉辦的「Tiffany美鑽傳奇主題展」揭幕預作準備，此行預計停留2晚，6日離台。

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▲金材昱一身黑裝搭配Tiffany珠寶現身。（圖／品牌提供，以下同）

金材昱今班機稍微延遲抵達，但大批粉絲依然耐心等待，見到他一出現立刻遞上禮物，他穿黑色條紋襯衫搭黑褲並戴著墨鏡現身，他將Tiffany鍊結設計18K金項鍊繞兩圈當手鍊佩戴，同時戴上T Two 18K金鑲鑽戒指，展現型男品味，面對粉絲他露出淺淺微笑，並揮手致意。

▲金材昱將HardWear鍊結設計18K金項鍊當手鍊戴（左）371,000元，T Two 18K金鑲鑽戒指104,000元。

金材昱在tvN韓劇《她的私生活》中飾演傲嬌美術館館長，戀上迷妹策展人朴敏英，兩人都是精品寵兒，巧的是都受Tiffany邀請來台出席活動，朴敏英是今年西洋情人節當天在Tiffany True 訂情鑽戒新品發表會亮相，相隔半年，金材昱來台為鑽石主題展造勢，韓星魅力無法擋。

▲Tiffany美鑽傳奇主題展9月6日至9日開放大眾免費參觀。