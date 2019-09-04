胡宇威習武30年差點變「整骨師」　穿上李小龍跑鞋大秀功夫底子　

▲習武30年的演員胡宇威，差點成為整骨師。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

男星胡宇威帥氣形象備受粉絲喜愛，從小學習武術的他，這次被日系休閒運動品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger） 一眼相中，於4日出席新品發佈會，腳踩超搶眼黃鞋登台，自嘲風采全被它搶走，不過感覺離偶像李小龍更進一步。

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▲胡宇威習武多年，穿上TAI-CHI-REB™系列李小龍鞋更顯帥氣。（圖／品牌提供）

37歲的胡宇威不斷突破自我，才剛憑藉《寒單》進軍「紐約亞洲電影節」，這次回台站台鬼塚虎發佈會，穿著貼身簡約西裝，緊實肌肉線條藏不住，梳起招牌油頭，一登場便擺出功夫架勢。胡宇威坦言，「每周都會堅持游泳、重訓、跑步，以前空閒的時候天天去。」現在也確保一周五六次，才能維持好身材。

當然全身的重點還是腳上這雙TAI-CHI-REB™系列黃鞋，胡宇威自嘲，「很少穿這麼亮的鞋子，因為風采一下就被搶走了。」他也大方分享選鞋的要素，最重要的就是舒適性，因為從7歲就開始學習功夫，至今也有30年基礎，因此受過不少傷，還自爆曾經想要當整骨師，因為可以直接處理各種拉傷。

▲胡宇威選鞋先看舒適度。（圖／品牌提供）

所以胡宇威會特別在意鞋子的氣墊是否符合腳型，然而穿上這雙以奧運太極比賽為雛形設計的鞋款，更融入了偶像李小龍的亮黃元素，以及黑色車線，讓他笑稱，「覺得離偶像更進一步」，但問到是否要穿李小龍的黃色緊身裝，胡宇威笑著回應，「先不要。」

▲TAI-CHI-REB™保留了品牌經典的復古慢跑鞋風格，NT$3,100。（圖／記者鮑璿安攝）

TAI-CHI-REB™保留了品牌經典的復古慢跑鞋風格與舒適輕巧的外觀，同時也注入更摩登、現代的線條，即便是時裝也能完美搭配。另外性能上以太極優美的動作考量，因此平扁底部和輕巧鞋身，穿著時毫無累贅感。其中向李小龍致敬的黃黑款式，是此次的主打款之一。

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