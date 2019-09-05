9月爆款才叫多！最紅的Sacai、Yeezy、Jordan聯名都有　神鞋販售時間大公開

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@yeezyseason2、@hanzuying、@supreme_leaks_news、Supreme、Adidas、Sneakernews

今年球鞋市場經過8個月的狂轟濫炸後，不曉得各位有沒有買到Travis Scott X Air Jordan 1、Sacai X Nike LDWaffle等聯名「爆款」？如果沒買到千萬別擔心，因為除了年底的Air Jordan 1「Bred」、Air Jordan 11「Bred」鞋款以外，剩餘的神鞋都會在9月發售，而下方就帶各位介紹吧！

1.Supreme X Nike SB Dunk Low

經典鞋款SB Dunk Low的回歸已經勢在必得，而這也是繼2012年後，Supreme再度以該鞋型作為聯名主打，其中，此次採用陰陽設計，並採用白紅、藍金、黑銀為主調，預計將於9／5在美國與歐洲的Supreme門市販售，而9／7則登陸Supreme日本門市，定價為美金110元（約台幣3,400元）。

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2.Sacai X Nike LDWaffle

由設計師阿部千登勢（Chitose Abe）打造的Sacai X Nike LDWaffle，是一雙結合Nike LDV與Waffle Daybreak的鞋款，其鞋面材質使用麂皮、網眼布以及皮革，而設計上則以阿部千登勢善長的解構概念為主。此次將帶來黑白、白灰、粉綠等3色，預計將於9／12在Nike指定專賣店發售，定價為台幣5,400元。

3.Undefeated X Nike Kobe 4 Protro「Black Mamba」

雖然Undefeated X Nike Kobe 4 Protro的系列鞋款已於8／24發售4款配色，但這雙「Black Mamba」是隱藏版配色，其中，鞋舌擁有Kobe與Undefeated的標誌，而鞋後跟則印上Kobe的2個背號，分別為8與24，預計將於9／13在Nike SNKRS以及指定專賣店發售，定價為美金180元（約台幣5,600元）。

4.Nike Adapt Huarache

這是Nike首次把自家研發的自動綁鞋帶科技，運用於非運動鞋款上，而該鞋款正是1991年誕生的Huarache（武士鞋），其中，除了鞋底能夠自由變換顏色以外，這次也能用iPhone的Siri功能來控制鞋帶的鬆緊，是一雙令人期待的鞋款。預計將於9／13在Nike SNKRS以及指定專賣店販售，定價為美金350元（約台幣10,850元）。

5.Travis Scott X Air Jordan 6

沒搶到「倒勾」設計的Air Jordan 1沒關係，因為Travis Scott X Air Jordan 6即將到來，根據球鞋網站Sneakernews的消息指出，這雙採用軍綠色為主調，並擁有口袋設計、夜光效果細節的鞋款，預計將於9／14在全球Jordan門市、Nike指定專賣店發售，定價為美金250元（約台幣7,500元）。

6.Sacai X Nike Blazer

同樣由設計師阿部千登勢打造的Blazer，雖然不像LDWaffle那樣受到愛戴，但也是一雙百搭好看的鞋款，並且這次發售的配色為黑白與灰白，因此在穿搭上可以更輕易的搭配，同時，也因轉售市場中的價格較低，所以入手的門檻相對低了一點。預計將於9／19在Nike指定專賣店發售，售價為台幣4,500元。

7.Yeezy Boost 350 V2「Cloud White」Reflective＆Non-Reflective

以天空與雲朵為靈感的Yeezy Boost 350 V2「Cloud White」，因為在配色的選擇上，使用了Yeezy系列少見的藍、白配色，所以有不少人期待著該鞋款的發售。其中，該鞋的將分為反光（Reflective）與非反光（Non-Reflective），而反光版預計將於9／19推出，非反光則於9／21登陸Adidas指定專賣店發售，定價為台幣8,800元。

8.Yeezy Boost 350 V2「Citrin」Reflective＆Non-Reflective

7月時曝光的Yeezy Boost 350 V2「Citrin」，是一雙以拼接為主打設計的鞋款，其中，鞋面的上方以米黃色呈現，而下方則是使用灰色。而該鞋款同樣分為反光與非反光，而反光版預計將於9／24推出，非反光則於9／26登陸Adidas指定專賣店發售，定價為台幣8,800元。

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