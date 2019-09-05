《怪奇物語》米莉芭比布朗推出個人美妝品牌　秉持「純素」成分是敏感肌福音

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@milliebobbybrown、@florencebymills、converse

因影集《怪奇物語》而在全球竄紅的童星米莉．芭比．布朗Millie Bobby Brown，近期推出了她的個人美妝品牌「florence by mills」，專為像她一樣的年輕女孩所設計。或許有人會覺得少女時期是最不需要胭脂掩飾的，但是只要方法正確、有熱忱的話，小女孩也能開心化妝、護膚，成為自己喜歡的樣子！

florence by mills（@florencebymills）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 28 日 上午 8:38 張貼

年僅15歲的米莉．芭比．布朗，由於影視工作的關係常常需要化妝出鏡，私下也喜歡化漂漂亮亮的妝拍照，雖然年紀輕輕，但是對於美妝保養也接觸一段時日，加上自己興趣研究，可以說是比許多女孩都更了解少女的肌膚、以及最需要的產品。

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米莉從兩年前就開始著手規劃，這次創立「florence by mills」品牌發想來自於她的祖母Florence，「少即是多」是貫徹florence by mills的概念，秉持「純素」的方式：無化學添加、無毒、天然、零殘忍，也正因如此，品牌產品相當適合敏弱肌！成分純粹、簡單，少女的肌膚用起來才不負擔。

florence by mills（@florencebymills）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 25 日 上午 7:42 張貼

florence by mills初創立產品種類就相當多，包含了少女所有的需求，舉凡腮紅、眉膠、潤色、唇油等等彩妝，和清潔、面膜、保濕等護膚產品，粉紫色包裝相當可愛，也是米莉本身喜歡的顏色。

由於產品針對的是年輕的女孩，所以價錢方面也相當親民，想要多方嘗試也不會覺得心痛，官方Instagram與官網上都有發佈多段米莉使用產品的示範影片、美容程序，想下手前也能多參考一下～

很多人認為以米莉的年齡來說，有些行為舉動太超齡，但米莉認為女孩們愛美就要大方秀出來，「不論年齡，沒有人能定義你的樣子」，活耀於螢光幕前卻能不受世俗影響，在正值青春年華時能勇於做自己，是非常難能可貴的，難怪她如此的討人喜歡，許多品牌都搶著跟她合作，前陣子還與Converse推出聯名款帆布鞋，反應相當好呢～

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