隋棠戴飾品不怕刮花兒女　鼓勵媽媽們也要愛打扮

▲隋棠是APM MONACO忠實擁護者。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥飾品品牌APM MONACO全新形象店今於微風廣場正式開幕，品牌忠實擁護者隋棠戴著9月主打的新品，搭配有三個孩子名字縮寫的客製APM項鍊站台，她雖是三寶媽，但從未因為照顧幼兒而放棄配搭飾品的喜好，她表示：「我老公是堅持結婚一定要戴婚戒的人，所以我也戴著戒指與飾品，真的沒刮傷過小孩。」

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▲隋棠戴APM客製的兒女姓名縮寫項鍊搭配9月新品亮相。（圖／記者張一中攝）

隋棠鼓勵媽媽們應該要適時打扮，不要因過於小心翼翼而放棄打扮的樂趣，但倒是要注意孩子習慣，例如她的女兒Lucy喜歡把東西往嘴裡塞，今品牌送她一條客製化字母L字樣的項鍊給Lucy，就被她暫收保管，避免女兒放到嘴巴裡，她透露：「最可怕的一次是放進一隻活的蝸牛啊！」

▲隋棠認為媽媽也可以享受配搭飾品的樂趣。（圖／記者張一中攝）

微風廣場形象店是APM在台第8間店，慶祝開幕特別引進獨賣的Mandala系列耳環與手環，而9月新品Rock與Hérisson系列也在展售之列，前者以鍊結設計展現搖滾味，Hérisson系列靈感則源自刺蝟，因此戒指、耳環等都呈現尖刺狀，非常搶眼。

▲2012年「美國小姐」Olivia Culpo演繹APM MONACO最新Hérisson系列飾品。（圖／品牌提供，以下同）

新款飾品形象照由2012年「美國小姐」Olivia Culpo性感演繹，隋棠被問及日常是否也會性感裝扮示人，自招美背比前胸更有看頭，因此擁有不少露背裝，現場示範將APM項鍊反戴，正是她的吸睛妙招。

▲Hérisson系列尖刺造型戒指（左）6,900元，圈型耳環4,100元。

▲Rock系列手環（左）8,100元，採單邊銷售的耳環4,800元。