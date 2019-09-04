雙胞胎嫩嬰臉「變成火蟻覓食地」　啃食半個身體…爬滿四肢咬成窟窿！

▲狠母讓火蟻咬爛自己兒子。（圖／翻攝自當地媒體／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國阿拉巴馬州日前發生一起母親照顧雙胞胎兒子不善的事件。37歲的麗莎白（Lizabeth Ann Lander）過去獨自照顧自己雙胞胎兒子，沒想到卻被社工人員發現，麗莎白並沒有盡到自己身為母親的義務竟讓當地有毒的火蟻直接爬上孩子的身上與臉上，導致雙胞胎兄弟雙臉、四肢全都腫脹佈滿傷口。

根據英國《太陽報》報導，當社工人員到了麗莎白的家中，想要探訪這對獨自帶著雙胞胎的母親和家庭時，卻意外發現這對雙胞胎嬰兒的身上、臉上、四肢都是火蟻爬滿，甚至有些地方已經被咬到腫脹。社工人員表示，「這些孩子看起來已經很長時間沒有被好好照顧，身上有超過50％都是火蟻咬的傷口。」

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警方接獲報案抵達現場時，立刻將麗莎白逮捕，社工、救援人員也立刻將這對可憐的小兄弟送往當地的醫院接受治療。調查人員在麗莎白的家中發現許多螞蟻，火蟻也混在其中，農業部門人員朵娜（Donna Shanklin）表示，因為天氣乾燥，所以火蟻會到室內活動尋找水源跟食物，其毒液會造成人體皮膚過敏，甚至死亡。

法官開庭審判，麗莎白被指控犯有虐童罪與危害罪名，目前被關押在勞倫斯縣監獄，近日將會宣告最終判決結果。