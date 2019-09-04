全球最宜居城市！維也納蟬聯冠軍、大馬士革墊底　大阪獲第4

▲ 維也納霍夫堡皇宮（Hofburg）。（圖／免費圖庫pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

經濟學人信息社（EIU）今(4)日公布「全球宜居城市排行榜」，奧地利首都維也納自2018年從連續7年冠軍的澳洲墨爾本手中搶下冠軍後，今年再度蟬聯冠軍，獲得接近滿分100分的99.1高分，墨爾本退居第2；至於第3至第5名的席位，分別由澳洲雪梨、許多台灣人都愛去的日本大阪、加拿大南部城市卡加利（Calgary）榮獲。

根據SBS News報導，經濟學人信息社每年都會以生活水平、犯罪率、交通建設、教育資源、醫療保健和政經穩定等當作指標，特別的是，EIU今年首度把「氣候變化」列入指標之一，也因此印度首都新德里（New Delhi）和巴西開羅（Cairo）的名次分別掉至第118名和第125名，原因是「空氣質量差、平均溫度不合理以及供水不足」。

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▲ 澳洲雪梨。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不過，有城市在「氣候變化」當作新指標之後受惠，例如澳洲雪梨名次即從第5名上升至第3名。EIU解釋，由於雪梨近年來執行「永續雪梨2030」計畫（Sustainable Sydney 2030），目標是把城市打造更環保、更宜居，因此，雪梨在本次在文化和環境的分數都有上升，反映出該城市更加注重對抗氣候變遷帶來的影響。

此外，2018年發生社會或政治上動亂的大城市，今年名次也都有所降低，像是法國巴黎因為反政府的「黃背心」運動，所以掉了6名變成第25名；香港則因為股市下跌退步3名，掉至第38名，但報告預測今年香港發生「反送中」運動之後，可能會嚴重影響明年的名次；至於受到恐怖主義和犯罪風險的影響，倫敦和紐約分別排在第48名和第58名。

▼ 法國於2018年11月17日爆發黃背心運動，中產階級抗議政府在經濟不景氣下仍加重燃油稅。（圖／路透）

值得一提的是，報告也排出「最不宜居城市排行榜」，其中巴基斯坦克拉嗤（Karachi）、利比亞首都的黎波里（Tripoli）、孟加拉首都達卡（Dhaka）、奈及利亞拉各斯（Lagos），以及飽受戰火摧殘的敘利亞首都大馬士革（Damascus）都紛紛上榜，其中大馬士革已經連續7年佔據榜首。

據悉，此次2019年最宜居城市排行榜的城市，幾乎都是由富裕國家所佔據，像是排行榜前10名的城市分別是維也納、墨爾本、雪梨、大阪、卡加立、溫哥華、多倫多、東京、哥本哈根和澳洲的阿得雷德（Adelaide）。EIU也表示，現今世上最宜居的城市大多數都出現在「西歐」和「北美」地區。

▼ 2018年4月13日，敘利亞大馬士革巴爾札赫區（Barzah）科學研究中心遭美英法飛彈狂轟，一夜間夷為平地。（圖／達志影像／美聯社）

▼ 同年5月，以色列空襲敘利亞境內數十個伊朗目標，回應伊朗9日午夜向戈蘭高地（Golan Heights）的以色列目標發射20枚火箭。（圖／達志影像／美聯社）



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