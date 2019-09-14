梅根也愛用NARS高潮腮紅！9款「蜜桃香檳金」類似款腮紅推薦，不挑膚、高CP值

全世界最有力的帶貨女王應該就是梅根馬克爾（Meghan Markle）了，從原本的演員身分，到成為皇室一員，用過的東西馬上被媒體搜出來，甚至會造成缺貨。不過從梅根愛用的美妝好物中可以發現，她真的是很實際的人，喜歡簡單、高效的產品，今天特別介紹她愛用的百搭腮紅色，蜜桃香檳色！

根據國外媒體報導，梅根馬克爾最愛的腮紅之一，就是大名鼎鼎的NARS高潮腮紅，最受大家喜愛的就是橘中帶粉，粉中帶橘，而在顏色之間還有細緻的香檳金粉，為你的雙頰帶來提亮效果。

最近NARS在官方IG上發佈了一系列高潮色 ＃Orgasm 新品，讓NARS的鐵粉超級期待，因為顏色超級百搭，用在眼影、唇油，甚至是可以搭配底妝產品一起使用的打亮露，都將蜜桃香檳金的色號。

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當然啦，除了NARS以外，其他品牌也同樣有推出超厲害的蜜桃香檳金色頰彩，可見這顏色是多麼的零失誤！是不是一定要擁有一盤呢？不管你是白皙膚色，還是健康小麥色，都可以讓你的膚色呈現的更自然，提升膚質，就連氣色也變好了！

Dior 輕透光礦物蜜粉餅 狂野盛夏限量版



▲迪奧輕透光礦物蜜粉餅，狂野盛夏限量版，＃002 Dune Heart，10g，NT＄2,050。



迪奧今年的夏季彩妝以 「狂野盛夏」為主題，推出系列圍繞著沙漠、曠野、金色陽光，洗版網美IG塗鴉牆的迪奧輕透光礦物蜜粉餅，同步推出2019夏彩限量版，＃002Dune Heart為肌膚刷上曠野沙漠的暖金色調，任何膚色都能綻放健康光芒。

▲迪奧輕透光燦礦物蜜粉餅，戀戀織光限量版，＃009，6g，NT＄2,050。



在今年初推出的戀戀織光限量版，是閃爍耀眼的玫瑰星光。星型符碼以及明亮光采，都是這一季戀戀織光系列的主打特色！可打造自然妝感，使膚色立體明亮，宛如覆上一層柔細薄紗；也可全面提亮，完美雕塑立體五官。

香奈兒 圓形腮紅&斜紋軟呢腮紅

▲香奈兒圓形腮紅，＃440淬鍊，4g，NT＄1,700。



香奈兒經典的圓形腮紅是許多彩妝師愛用款，就蜜桃色來說屬於偏粉嫩一些，腮紅質地的拿捏恰到好處，和肌膚貼合度高，刷上雙頰好氣色就像天生一般。





▲香奈兒斜紋軟呢腮紅，＃140粉金，5.5g，NT＄1,750。



另外，在今年春天出的斜紋軟呢腮紅，深淺粉體折射出不同光澤，壓紋的設計讓你在沾取時，能均勻的刷色，除了當做腮紅之外，還有修容提亮的效果。



Sisley 花漾植物精華修容盤

▲Sisley 花漾植物精華修容盤，1.5g，NT＄3,100。



這盤精華修容盤真的美到讓人屏住呼吸，就像一朵花的精緻壓紋，藏了好多小細節在裡面，底色就是超受歡迎的蜜桃色，上面的花瓣和花蕊設計不同的顏色，帶有金粉，透過刷具不同角度的使用，讓你畫出百變的妝容。添加值物萃取精華，刷粉同時肌膚也不會感覺乾燥。



SUQQU晶采淨妍頰彩



▲SUQQU 晶采淨妍頰彩，＃08，NT＄2,100。



賣到缺貨的SUQQU頰彩雖然還在追貨當中，但網路上的討論熱度仍然高居不下，像夕陽照在雲端海面上的漸層，好美！好仙！透過沾取不同位置，表現妝容的多樣性，搭配細緻的刷具，讓粉體浮貼。



BY TERRY專業完美光綻塑顏棒



▲BY TERRY 專業完美光綻塑顏棒，＃N°3 蜜桃花瓣，7.3g，NT＄1,850。



超多優秀彩妝師指定的愛牌BY TERRY 專業彩妝加上實用的貼心設計，讓化妝這件事變得沒有這麼複雜，人人都可以上手的塑顏棒，雙色設計可以混搭，也可以單一顏色使用。專業完美光綻塑顏棒#N°3 蜜桃花瓣一半是蜜桃色，一半是裸金色，兩個顏色都是實用而且人人可以駕馭。



1028腮紅控6色頰彩盤



▲1028腮紅控6色頰彩盤限量版，3.8gx6，NT＄680。



最後，推薦一個超高CP的開架，那就是小資女的最愛1028，整盤實用到不行的6色頰彩盤，千元有找。有Pantone指定色珊瑚橘，以及高光色香檳金、與最適合亞洲膚色的橘調修容，一盤就可以畫出高級臉！

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／各品牌

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